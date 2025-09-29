الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة الأهلي، تعرف على مواجهات نصف نهائي مونديال اليد

مونديال كرة اليد،
مونديال كرة اليد، فيتو

كرة اليد، تنطلق غدا الثلاثاء، منافسات الدور قبل النهائي من بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، المقامة حاليا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وتستمر حتى يوم 2 أكتوبر المقبل.

مواجهات قبل نهائي المونديال

وتقام غدا المواجهات التالية:

فيزبريم المجري × ماجديبورج الألماني - 5:15 مساءً

الأهلي المصري × برشلونة الإسباني - 8 مساءً

وتأهل للدور قبل النهائي فرق، ماجديبورج الألماني وبرشلونة الإسباني وفيزبريم المجري والأهلي المصري.

تفوق أوروبي

وجاءت الفرق الأوروبية على رأس المجموعات الثلاثة، حيث تصدر ماجديبورج المجموعة الأولى، وجاء برشلونة في صدارة المجموعة الثانية، أما المجموعة الثالثة فتصدرها فيزبريم المجري.

الأهلي يزاحم الكبار

وتأهل الأهلي إلى قبل نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية، كأفضل مركز ثاني في ترتيب المجموعات الثلاثة، بعد أن فاز في مواجهته الأولى أمام سيدني الأسترالي وخسر في المباراة الثانية أمام فيزبريم المجري.

وجاءت نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات كالتالي: 

ماجديبورج (36) - (26) الشارقة

برشلونة (47) - (25) الزمالك

فيزبريم (31) - (22) الأهلي

وكان الأهلي قد حقق فوزا عريضا في الجولة الأولى على فريق سيدني الأسترالي بنتيجة (41-14).

ويشارك في البطولة 9 أندية مقسمين على 3 مجموعات وهم الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، توباتي البرازيلي.

وتُقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025. 

وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة العالم للأندية في 3 نسخ متتالية بدأت من الموسم الماضي.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد بطولة العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب صالة العاصمة الإدارية الأهلي

مواد متعلقة

كرة اليد، اكتمال المربع الذهبي لمونديال الأندية بالقاهرة

كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

كرة اليد، الأهلي يواجه فيزبريم اليوم في بطولة العالم للأندية

كرة اليد، الزمالك يواجه برشلونة اليوم في مونديال الأندية

الأكثر قراءة

آخر التحركات داخل الأحزاب في الساعات الأخيرة قبل انطلاق ماراثون انتخابات النواب

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

ما هي عقوبة إرسال الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته؟

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ووست هام

6 جنيهات تراجعا في اللتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مصرع وإصابة 22 شخصا، اللقطات الأولى لحادث انقلاب أتوبيس المنيا

طن السلفات يرتفع 2674 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads