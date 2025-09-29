الإثنين 29 سبتمبر 2025
الداخلية السورية تعلن القبض على "قناص جوبر"

أعلنت الداخلية السورية، القبض على علاء غصاب السودي، الملقب بـ"قناص جوبر"، والمتورط بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال زمن نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت الداخلية السورية في منشور على حسابها بمنصة "إكس": "تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، بعد رصد ومتابعة دقيقة، من إلقاء القبض على المجرم علاء غصاب السودي المعروف بلقب (قناص جوبر)، المتورط بارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين خلال زمن النظام البائد".

وأضافت أن التحقيقات "أظهرت تورطه بالمشاركة في معارك حي جوبر بدمشق، إضافة إلى عدة معارك داخل محافظة درعا، كان آخرها معركة مدينة طفس التي أسفرت عن بتر يده".

وتابعت: "أكدت التحقيقات أيضا ضلوعه في أعمال تمثيل بجثث الضحايا والتفاخر بصور موثقة وهو يحمل أسلحة متنوعة".

وشددت الداخلية السورية على أن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا تؤكد مواصلة ملاحقة جميع المتورطين في أعمال الإجرام، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لضمان تحقيق العدالة".

