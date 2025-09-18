المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون يقدم استقالته

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون قدم استقالته.

المبعوث الأممي إلى سوريا يقدم استقالته

وفي ديسمبر 2018، تم تعيين الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسون خلفًا للمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا.



وكان بيدرسون يعمل سفيرا للنرويج لدى الصين، وحصل على موافقة غير رسمية من الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وهم: روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا.





وحل بيدرسون محل دي ميستورا بعدما تنحى عن منصبه لأسباب عائلية في نهاية نوفمبر عام 2018.





يذكر أن بيدرسون شغل في عام 2005 منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، قبل أن يتولى تمثيل النرويج كمندوب دائم في الأمم المتحدة، وهو حاليا سفير بلاده لدى الصين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.