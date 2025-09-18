الخميس 18 سبتمبر 2025
المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون يقدم استقالته

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون قدم استقالته.

 وفي ديسمبر 2018، تم تعيين الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسون خلفًا للمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا.

وكان بيدرسون يعمل سفيرا للنرويج لدى الصين، وحصل على موافقة غير رسمية من الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وهم: روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا.


وحل بيدرسون محل دي ميستورا بعدما تنحى عن منصبه لأسباب عائلية في نهاية نوفمبر عام 2018.


يذكر أن بيدرسون شغل في عام 2005 منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، قبل أن يتولى تمثيل النرويج كمندوب دائم في الأمم المتحدة، وهو حاليا سفير بلاده لدى الصين.

 

