فوائد الفلفل الحار، يقوي القلب والمناعة وينقص الوزن

فوائد الفلفل الحار، الفلفل الحار من الخضراوات الشهيرة والمهمة لأنه يضفى مذاق مميز لجميع أنواع الطعام، كما أنه يستخدم فى المستحضرات الطبية.

وفوائد الفلفل الحار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الفلفل الحار من أشهر التوابل المستخدمة في مختلف المطابخ حول العالم، وهو لا يضيف فقط نكهة مميزة للطعام، بل يتمتع أيضا بفوائد صحية عديدة، ويحتوي الفلفل الحار على مركب يُعرف باسم "الكابسيسين"، وهو المسؤول عن الطعم الحار، وله دور فعّال في تعزيز الصحة العامة.

فوائد الفلفل الحار

وأضافت منى أيمن، أن من فوائد الفلفل الحار الصحية:-

تحفيز عملية الأيض، حيث يساعد الكابسيسين في زيادة حرارة الجسم مؤقتا، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية، لذلك يُعتبر الفلفل الحار عنصر مساعد في برامج خسارة الوزن.

يُعرف الفلفل الحار بقدرته على تحسين صحة القلب، فالاستهلاك المعتدل للفلفل الحار يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، كما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

فوائد الفلفل الحار

الفلفل الحار غني بـ مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وبيتا كاروتين، التي تعزز جهاز المناعة وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وبعض أنواع السرطان.

الكابسيسين الموجود فى الفلفل الحار يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، ما يجعله مفيد لصحة الجهاز الهضمي.

الفلفل الحار يمكن أن يعمل كـ مسكن طبيعي للألم، خاصة في حالات آلام المفاصل والعضلات، إذ يستخدم الكابسيسين في العديد من الكريمات والمراهم الموضعية التي تخفف الألم عن طريق تقليل حساسية الأعصاب.

يساعد الفلفل الحار في تحسين المزاج، حيث يحفز الجسم على إفراز الإندورفينات، وهي مواد كيميائية تُعرف بهرمونات السعادة، مما يُساهم في تقليل الشعور بالتوتر والقلق.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الفلفل الحار

وتابعت، أن الفلفل الحار يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، منها:-

فيتامين C: غني جدًا به، ويساهم في تعزيز المناعة وصحة الجلد.

فيتامين A: خصوصًا على شكل بيتا كاروتين، مفيد لصحة العين.

فيتامين B6: مهم لعملية الأيض ووظائف الدماغ.

فيتامين K1: يساهم في تخثر الدم وصحة العظام.

فيتامين E: مضاد أكسدة يدعم صحة الجلد والخلايا.

البوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط الدم.

المغنيسيوم: ضروري لوظائف العضلات والأعصاب.

الحديد: يدعم تكوين الهيموغلوبين.

النحاس: ضروري لصحة القلب والأوعية الدموية.

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