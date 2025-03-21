الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الفلفل الحار، يقوي القلب والمناعة وينقص الوزن

الفلفل الحار
الفلفل الحار

فوائد الفلفل الحار، الفلفل الحار من الخضراوات الشهيرة والمهمة لأنه يضفى مذاق مميز لجميع أنواع الطعام، كما أنه يستخدم فى المستحضرات الطبية.

وفوائد الفلفل الحار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الفلفل الحار من أشهر التوابل المستخدمة في مختلف المطابخ حول العالم، وهو لا يضيف فقط نكهة مميزة للطعام، بل يتمتع أيضا بفوائد صحية عديدة، ويحتوي الفلفل الحار على مركب يُعرف باسم "الكابسيسين"، وهو المسؤول عن الطعم الحار، وله دور فعّال في تعزيز الصحة العامة.

فوائد الفلفل الحار 

وأضافت منى أيمن، أن من فوائد الفلفل الحار الصحية:-

  • تحفيز عملية الأيض، حيث يساعد الكابسيسين في زيادة حرارة الجسم مؤقتا، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية، لذلك يُعتبر الفلفل الحار عنصر مساعد في برامج خسارة الوزن.
  • يُعرف الفلفل الحار بقدرته على تحسين صحة القلب، فالاستهلاك المعتدل للفلفل الحار يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، كما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

 

فوائد الفلفل الحار 
فوائد الفلفل الحار 

 

  • الفلفل الحار غني بـ مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وبيتا كاروتين، التي تعزز جهاز المناعة وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وبعض أنواع السرطان.
  • الكابسيسين الموجود فى الفلفل الحار يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، ما يجعله مفيد لصحة الجهاز الهضمي.
  • الفلفل الحار يمكن أن يعمل كـ مسكن طبيعي للألم، خاصة في حالات آلام المفاصل والعضلات، إذ يستخدم الكابسيسين في العديد من الكريمات والمراهم الموضعية التي تخفف الألم عن طريق تقليل حساسية الأعصاب.
  • يساعد الفلفل الحار في تحسين المزاج، حيث يحفز الجسم على إفراز الإندورفينات، وهي مواد كيميائية تُعرف بهرمونات السعادة، مما يُساهم في تقليل الشعور بالتوتر والقلق.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الفلفل الحار 

وتابعت، أن الفلفل الحار يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، منها:-

فيتامين C: غني جدًا به، ويساهم في تعزيز المناعة وصحة الجلد.

فيتامين A: خصوصًا على شكل بيتا كاروتين، مفيد لصحة العين.

فيتامين B6: مهم لعملية الأيض ووظائف الدماغ.

فيتامين K1: يساهم في تخثر الدم وصحة العظام.

فيتامين E: مضاد أكسدة يدعم صحة الجلد والخلايا.

البوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط الدم.

المغنيسيوم: ضروري لوظائف العضلات والأعصاب.

الحديد: يدعم تكوين الهيموغلوبين.

النحاس: ضروري لصحة القلب والأوعية الدموية.

txt

فوائد ورق الغار، يحسن الهضم وينظم السكر ويقوى المناعة

txt

فوائد زيت بذرة الكتان للشعر، سر الجمال والتغذية العميقة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفلفل فوائد الفلفل فوائد الفلفل الحار الفلفل الحار الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد القراصيا في رمضان، لصحة الجهاز الهضمي ومحاربة الإرهاق

فوائد عصير الليمون، يحمي من التجاعيد ويعزز صحة القلب

فوائد جوزة الطيب، تقوي الذاكرة وتحمي من الزهايمر

فوائد اليوسفي، يقلل التوتر ويحسن المزاج

الأكثر قراءة

لحظة سقوط الراحل يوسف أحمد لاعب الكاراتيه في بطولة الجمهورية (فيديو)

الأغلى بـ 10500 جنيه، الجنون يصيب أسعار علب الكعك والبسكويت في الأسواق

قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة على القصر الجمهوري بالخرطوم

أول تعليق أوروبي على التهديد الإسرائيلي بضم غزة

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض إش إش الحلقة 22

أول تعليق من حماس على إقالة رئيس الشاباك

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

3 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

منوعات

المزيد

القصة الكاملة لتسلل حيوان مفترس من مصر ومهاجمته لجنود إسرائيليين

علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا لمراقبة الحمل وحماية الأمهات

روسيا تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل الأقمار الصناعية

انهيار جسر معلق مزدحم في الإكوادور ووقوع إصابات وسقوط سيارات بالنهر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر طن القصدير يقترب من 32 ألف دولار اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

شاب يسأل: هل هناك دعاء يساعد على الإقلاع عن التدخين؟ علي جمعة يجيب

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن وصية الرسول للمسلمين (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في "دومة الجندل"

المزيد
الجريدة الرسمية