صدمة لجمهور الأهلي، توماسبيرج مديرا فنيا لـ بوجون شتشيتسين البولندي

أعلن نادي بوجون شتشيتسين البولندي، تعاقده رسميا مع المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج، لتولي تدريب الفريق، وذلك بعد ارتباط اسمه بالنادي الأهلي.

وكانت قد انتشرت أنباء تفقد بأن إدارة الأهلي أنهت اتفاقها مع توماسبيرج، حيث اتفق الطرفان على توليه القيادة الفنية للفريق لمدة موسمين، على أن يصل المدرب إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل لبدء مهمته مع الفريق.

وأكد تان كيسلر، نائب رئيس النادي البولندي، أن المدرب الجديد أبدى حماس كبيرا لتولي المهمة، مشيرا إلى أن أكثر ما لفت انتباهه هو رغبة توماسبيرج في التعرّف على جميع عناصر الفريق بسرعة، سواء اللاعبين أو أفراد الجهاز الفني.

وأضاف كيسلر: “المدرب الدنماركي سيتحدث إلى كل عضو في الجهاز الفني، وسيسعى لمنح الجميع فرصة لشرح طبيعة عملهم وكيفية تنفيذ مهامهم، لافتا إلى أن إدارة النادي لا تفكر في إجراء تغييرات جذرية، وإنما ستسير خطوة بخطوة لإتاحة الوقت للمدرب للتأقلم”.

وأشار نائب رئيس بوجون إلى أن توماسبيرج سيوقع على عقود انضمامه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، لمدة 3 مواسم، ليبدأ مهمته مع الفريق بصورة رسمية.

من هو توماس توماسبيرج؟

توماس توماسبيرج.. لاعب وسط سابق ومدرب دنماركي من مواليد 1974، وواحد من الأسماء التي صنعت نجاحات كبيرة في الكرة الدنماركية.

أبرز إنجازاته

قاد راندزر للتتويج بكأس الدنمارك موسم 2020 /2021.

مع ميتييلاند حقق لقب الدوري الدنماركي موسم 2023 /2024.

طريقته التدريبية:

يعتمد على خطط مرنة بين 4-3-3 و4-2-3-1.

أسلوبه قائم على الضغط العالي والتنظيم الدفاعي والتحول السريع للهجوم.

يعتمد كثيرا على الأطراف والكرات العرضية كما أنه معروف باهتمامه بالشباب وبتطوير مستواهم بشكل كبير حيث يتم تصنيفه مدربا عمليا، واقعيا.

ورغم نجاحه الكبير مع ميتييلاند، أعلن النادي في أغسطس 2025 عن انتهاء التعاقد مع توماسبيرج، في خطوة مفاجئة بعد تتويجه بالدوري، ليفتح الباب أمام تحد جديد في مسيرته التدريبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

