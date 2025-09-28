وزير الري للأجيال: لا تطبعوا مع السد الإثيوبي إلا إذا حدث اتفاق ملزم

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، أن الدولة المصرية لن تسمح بتأثر المواطن المصري بأي أعمال أحادية في منابع النيل، مشددًا على أن سد النهضة غير قانوني وغير شرعي، وسيظل كذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق مصر المائية.

مصر دولة ذات سيادة لا تراهن على الخارج

وشدد الوزير على أن مصر دولة ذات سيادة ولديها القوة، ولا تعوّل على مواقف الأطراف الدولية في قضية السد، موضحًا أن القوانين الدولية تمنح مصر الأحقية في اتخاذ إجراءات معينة في توقيتات محددة، إذا لزم الأمر.

رسالة للأجيال: لا تطبيع مع السد إلا باتفاق ملزم

وجّه سويلم رسالة واضحة للمصريين قائلًا:“على الأجيال الحالية والمقبلة ألا تطبع مع السد الإثيوبي إلا إذا حدث اتفاق ملزم”.

إثيوبيا لم تراعِ دول المصب

وأوضح وزير الري أن المياه التي خزنها السد خلال سنوات الملء خُصمت من رصيد مصر والسودان، لافتًا إلى أن إثيوبيا لم تراعِ احتياجات دول المصب، وأقدمت على خصم كميات كبيرة من المياه دون اتفاق مسبق.

إجراءات مصرية لحماية المواطن

وكشف الوزير أن الدولة المصرية نفذت إجراءات احترازية زادت من القدرة على مواجهة الصدمات المائية، مؤكدًا:"لولا تدخل الدولة، لوصل الضرر إلى المواطن المصري".

اتفاق طويل الأمد ضرورة ملحة

وأشار سويلم إلى أن مصر ما زالت تطالب بـ اتفاق قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة طويل الأمد، مؤكدًا أن إدارة إعادة الملء في أوقات الجفاف الممتد لا تقل أهمية عن تنظيم تشغيل السد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.