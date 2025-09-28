وزير الري عن السد العالي: أكبر سعة تخزينية بإفريقيا

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، أن السد العالي يعد من أهم المنشآت المائية في القرن العشرين بشهادة المؤسسات الدولية، مشددًا على أنه يمثل حصن أمان للمصريين ضد أي تغيرات تحدث في أعالي النيل.

السد العالي ما زال شابًا

قال سويلم، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج الصورة على قناة النهار من أمام السد العالي: "نحن أمام أهم نقطة في مسار مياه النيل، حيث تخرج كل المياه التي تصل إلى المصريين".

ولفت إلى أن السد رغم مرور 54 عامًا على إنشائه، ما زال يعمل بكفاءة عالية، موضحًا أن تطويره وتحديث منظومة إدارته عملية مستمرة لا تتوقف باستخدام أحدث تقنيات الرصد والتكنولوجيا.

رفع كفاءة محطة الكهرباء

وكشف الوزير عن تطوير محطة الكهرباء بالتعاون مع وزارة الكهرباء، حيث يجري رفع القدرة الإنتاجية للتوربينات من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات، بما يعزز دور السد في دعم شبكة الكهرباء الوطنية.

منظومة بوابات متطورة

وأوضح سويلم أن بوابات السد العالي قادرة على إخراج المياه بشكل كامل حتى في حال وجود أعطال، مشيرًا إلى وجود 12 بوابة بديلة للتصريف في حالات الصيانة أو الطوارئ، مؤكدًا أن التصريف اليومي يتم وفق عملية حسابية دقيقة لتلبية احتياجات المصريين.

أكبر سعة تخزينية في إفريقيا

وأشار إلى أن بحيرة ناصر تعد أكبر سعة تخزينية في إفريقيا، حيث تبلغ 162 مليار متر مكعب، ما يجعلها ركيزة أساسية في إدارة الموارد المائية.

متابعة يومية دقيقة

وشدد الوزير على أن ملف السد يحظى بأولوية قصوى، قائلًا:"وضع المياه في السد هو أول تقرير يصل إلى مكتبي يوميًا في السادسة صباحًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.