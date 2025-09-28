الأحد 28 سبتمبر 2025
رياضة

الدوري المصري، رشاد العرفاوي أفضل لاعب في لقاء غزل المحلة وإنبي

رشاد العرفاوي، فيتو
رشاد العرفاوي، فيتو

الدوري المصري، توج اللاعب التونسي رشاد العرفاوي بجائزة أفضل لاعب، في مباراة فريقه غزل المحلة أمام إنبي، التي انتهت قبل قليل على استاد غزل المحلة.

وسقط فريق غزل المحلة في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه إنبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الغزل بالمحلة، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة علاء عبد العال، تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراة إنبي، وجاء مكون من:

عامر عامر - أحمد العش - أحمد شوشة - عموري - يحيى زكريا - موري توريه - معاذ عبد السلام - رشاد العرفاوي - عماد ميهوب - سعيدي كيبو - جريندو.

تشكيل إنبي أمام غزل المحلة

فيما، أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي إنبي بقيادة حمزة الجمل، تشكيلة الفريق البترولي التي سيخوض بها مباراة 

دخل فريق إنبي مباراته أمام غزل المحلة في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: مروان داود – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط: زياد كمال – أحمد العجوز – مصطفى شكشك – علي محمود.

خط الهجوم: محمد حتحوت – يوسف أوبابا. 

حمزة الجمل، فيتو
حمزة الجمل، فيتو


ترتيب الفريقين في الدوري المصري

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة يملك غزل المحلة في رصيده 10 نقاط بعد خوضه 9 مباريات، حيث حقق فوزًا واحدًا، وتلقى هزيمة واحدة، بينما خيّم التعادل على 7 مواجهات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 5 أهداف، واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.

في المقابل، رفع إنبي رصيده إلى 14 نقطة بعد أن خاض 9 مباريات أيضًا، فاز خلالها في 3 مباريات، وتعادل في 5، وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، فيما استقبلت شباك الفريق 5 أهداف.

