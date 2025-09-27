السبت 27 سبتمبر 2025
رياضة

موعد مباراة زد ضد حرس الحدود بالدوري المصري والقناة الناقلة

حرس الحدود
حرس الحدود

 الدوري المصري، يستضيف زد نظيره حرس الحدود اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في افتتاح الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة زد ضد حرس الحدود

وتنطلق صافرة مباراة زد وحرس الحدود في الدوري الممتاز اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة زد أمام حرس الحدود

ومن المقرر أن تذاع مباراة زد وحرس الحدود عبر شاشة أون سبورت الناقل الحصري  لمباريات الدوري الممتاز.

ويدخل زد بقيادة محمد شوقي المدير الفني مباراة اليوم بمعنوبات مرتفعة بعد الفوز علي الاتحاد السكندري 1-0 بالجولة الماضية، فيما يسعي حرس الحدود لاستعادة الانتصارات  بعد الخسارة أمام الأهلي 3-2 بالجولة الثامنة.

موقف زد وحرس الحدود في الدوري 

فيما يدخل زد مباراة اليوم ورصيده 12 نقطة بالمركز السابع خلف النادي الأهلي، ويتواجد حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

حكام مباراة زد ضد حرس الحدود

يدير مباراة زد أمام حرس الحدود طاقم حكام مكون من: محمود وفا (حكمًا للساحة) ’ شريف عبد الله وسيد أبو خاطر (مساعدين)، وليد عبد الرازق (حكمًا رابعًا)، الدولي وائل فرحان وأحمد شهود (تقنية الفيديو).

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

الدوري المصري حرس الحدود الدورى المصرى الممتاز مباراة زد وحرس الحدود زد وحرس الحدود زد أمام حرس الحدود مباراة زد أمام حرس الحدود

