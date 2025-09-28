شمس البارودي تتصدر الترند، ما القصة؟

تصدرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي الترند خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعات تزعم نيتها العودة إلى التمثيل مجددًا، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

شمس البارودي حرصت على الرد بنفسها عبر منشور طويل على صفحتها بموقع فيسبوك، أكدت فيه نفيها القاطع لكل ما يُشاع حول عودتها إلى الفن، مشددة على أنها أعلنت أكثر من مرة أنها تركت التمثيل منذ سنوات طويلة ولا تفكر في الرجوع إليه مطلقًا.

وقالت شمس في منشورها إن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يصدرون أحكامًا ويعلنون "بثقة مريضة” عودتها للتمثيل وظهورها بكثافة بعد وفاة زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، ويشيعون أخبارًا غير صحيحة.

وأكدت أنها كانت تمتلك حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عشرين عاما، أي في حياة زوجها، وأنها تكتب وتتحدث وتنشر صورهم القديمة بدون حجاب.

وقالت شمس أن حسن يوسف سئل عما إذا كانت شمس البارودي ستعود للتمثيل بعد إعلان ابنهما عن اعداده تسجيل لمسيرة أبيه الفنية والأسرية، فكان رده “ شمس رافضة اي عودة للتمثيل بل هي تعلنها دائما أنا نسيت التمثيل” وتابعت “أنا بقول نسيت التمثيل وكنت أردد ايضا هو أنا إزاى كنت بعرف أمثل حتى أنى في معرض إحدى احاديثي قلت امر التمثيل كذب يحاكى الحقيقة بتقمص شخصية لا تمت لك بصلة وتحاول تجسيدها أمام الكاميرا وجموع العاملين صغير وكبير في العمل يتابعك يعنى تقمص شخصية هي ليست أنت وأنا الآن لا أجيد إلا شخصيتى بدون نفاق او كذب”.

وأضافت “قال زوجى حبيبي هي ستظهر لتحكى عن طبيعة حياتها الأسرية وابنائنا وكنا سنسجل هذا معا ولكن أقدار الله أن أسجلها إذا أمد الله في عمرى وحدى وبعضها مع ابنى يعنى ظهورى يا اصحاب المفهومية مضطرة”.

وأكدت أن ظهورها ليس وارد أفكار بعد فقدها شريك عمرها بل هو أمر كانت الأسرة قد قررته، كما شددت على تمسكها بحجابها وفق ما تراه مناسبًا لعمرها وقناعاتها الدينية وأنها تؤمن أن الدين يسر وليس عسر.

