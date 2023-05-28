الأحد 28 مايو 2023
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ثقافة وفنون

بعد الإعلان عن عودتها للأضواء، أبرز أعمال شمس البارودي

الفنانة شمس البارودي،
الفنانة شمس البارودي، فيتو

تصدر اسم الفنانة شمس البارودي حديث مواقع التواصل الاجتماعي  خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب الإعلان عن عودتها للأضواء من جديد بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والذي استمر إلى 41 عاما بعد اعتزالها  للفن في منتصف الثمانينات  وارتدائها الحجاب.

وبعد الإعلان عن عودة شمس البارودي للأضواء  من جديد ترصد  فيتو أهم الأعمال في مسيرتها الفنية.

أبرز أعمال شمس البارودي 

بدأت شمس البارودي مشوارها الفني من خلال مشاركتها في العمل التليفزيوني “العسل المر” واستطاعات من خلاله لفت الأنظار إليها  ثم بعدها قدمت أدوارا بارزة في السينما ومن أبرزها فيلم “ حمام الملاطيلي"  والذي عرض في عام 1973  و شاركت أيضا في فيلم الرجل الآخر الذي عرض في عام 1973 كما أنها شاركت في فيلم المتعة والعذاب وشارع الملاهي واتنين على الطريق.

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وتمتلك الفنانة شمس البارودي رصيدا كبيرا في السينما حيث إن مجمل أفلامها ما يقارب الـ 45 فيلما.

وكان  كشف الفنان الشاب عمر حسن يوسف عن عودة والدته الفنانة شمس البارودي إلى الأضواء من جديد، بعد غياب استمر أكثر من 41 عاما، حيث اعتزلت شمس البارودي عام 1982 بعد أداء مناسك العمرة بصحبة زوجها الفنان حسن يوسف.

 

وقال عمر في تصريحات تليفزيونية إنه يحضر حاليا لفيلم وثائقي عن والده الفنان حسن يوسف ووالدته الفنانة شمس البارودي، حيث تظهر والدته لأول مرة بعد الاعتزال من خلال ذلك الفيلم، وهي تتحدث عن بعض التفاصيل الخاصة بحياتها مع الفنان حسن يوسف.

  

وأكد عمر أنه نجح بعد مجهود كبير في إقناعها بالظهور مرة أخرى، وذلك بعد سنوات طويلة من الاختفاء.

 

الإساءة لـ حسن يوسف وزوجته الفنانة شمس البارودي

من جانب آخر رد الفنان حسن يوسف على الشائعات التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل  الاجتماعي، وتزعم انفصاله عن زوجته الفنانة شمس البارودي، الأمر الذي أثار غضب الأسرة.

 

وقال الفنان حسن يوسف في تصريح خاص لـ"فيتو":" بيقولوا إننا أطلقنا أنا وزوجتي الحبيبة شمس بعد ٥٠ سنة زواجا، كأنهم يكرهون أن زيجتنا سعيدة ومستمرة فيحاولون تشويهها فيطلقوننا بالكذب".

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شمس البارودي الفنانة شمس البارودي أعمال شمس البارودي حسن يوسف عمر حسن يوسف

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