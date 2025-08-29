شمس البارودي تتصدر التريند بسبب هذه الصورة

تصدرت الفنانة القديرة شمس البارودي مؤشرات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة جديدة وهي برفقة كلبها الأليف، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها وجعلها حديث السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة.

في الصورة التي انتشرت بشكل سريع، ظهرت شمس البارودي بابتسامة عفوية إلى جانب كلبها، مما أعاد للذاكرة جمال حضورها الفني والإنساني، وتبدو في الصورة، التي التُقطت في مكان مفتوح، وكأنها في لحظة استرخاء وهدوء مع صديقها الوفي.

التفاعل الكبير على السوشيال ميديا

الصورة أثارت إعجابًا واسعًا بين جمهور شمس البارودي، حيث أبدى العديد من المتابعين إعجابهم بتلقائية الفنانة وحبها الكبير للحيوانات الأليفة، مما جعلها تتصدر التريند سريعًا.

وتنوعت التعليقات ما بين إشادات بجمال الصورة وإعجاب بأسلوب حياتها، حيث كتب أحد المتابعين على إنستجرام:

“شمس البارودي دايمًا رائعة في كل شيء، حتى في تعاملها مع الحيوانات. الصورة جميلة جدًا، والابتسامة دي تشرح القلب.”

ومن جهة أخرى، علق متابع آخر:“الفنانة شمس البارودي معروفة بحبها للحيوانات، وهذا ليس غريبًا عليها. هذه الصورة تكشف عن جانب إنساني رائع، وتظهر مدى العلاقة الجميلة بينها وبين كلبها.”

على الجانب الآخر، كانت كتب شمس البارودي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي:" أنا لم أستغث بأى شخص، وما نشر على صفحتى كلام كله ضحك على حد وصفها، وما تم نشره خاص بقطتى فقط، ولا يخص أى شخص بأى شىء".

تصريحات شمس البارودي

وتابعت:"ظلت وسائل الإعلام تحاول الاتصال بي، ولكنى لا أحب الرد، لأننى لا أحب الحديث في وسائل الإعلام، ولا يوجد لى أغلي من الذين رحلوا، ولا أبكي على دنيا كلنا هنسيبها من الأمير للغفير، وكل ما في الدنيا من مال وجاه ومتع لا تساوى ظفر ابني أو زوجى اللي راحوا".

وأكملت شمس البارودي:"الصحافة أخدت من فقرة على صفحتى أتحدث فيها عن نفسي وعملت عنوان كاذب، هل أنا ممكن أقول مصيري مجهول إيه التخاريف دى، ياناس كلنا ميتون وحنتركها عاجل أو آجل، إنما فوجئت إن الرئيس وقع علي قانون الناس كانت بتستغيث به مايوقعش، بس وقع، واتصدمت بعدم الاستجابة، وربنا يهنى الجميع المالك والمستأجر، مش بيقولوا ربنا يهنى سعيد بسعيدة خلاص أمر واقع لا يهز لى شعرة على دنيا كلنا سنفارقها".

وأضافت شمس البارودي :"ما حدش يقولنى كلام أنا لا أستغيث إلا بالله، وأنا قلبي عمره ما حيتوجع على حيطان، وأنا سبت شقة بإرادتى وبمزاجى في إسكندرية، وصاحب البيت مشكور يقولى خليكى وأنا رفضت، فعيب ماتقولنيش كلام وعناوين غلط، ماتخرجوش الكلام من سياقه بعناوين غلط".

