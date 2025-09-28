ميرنا في مسلسل سلمى، معلومات لا تعرفها عن الفنانة ستيفاني عطا الله

تألقت الممثلة والمغنية اللبنانية الفرنسية ستيفاني عطا الله في مسلسل سلمى من خلال شخصية “ميرنا”، حيث تقدم دور الشقيقة الشريرة للبطلة والتي تدخل في صراعات معقدة وتعمل على تدمير حياة من حولها.

من هي ستيفاني عطا الله؟

ولدت ستيفاني في 5 أكتوبر عام 1993 ببيروت، بدأت موهبتها في الغناء منذ طفولتها قبل أن تدرس الإخراج في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بجامعة البلمند، ومن ثم انطلقت نحو التمثيل، لتثبت حضورها سريعًا في الساحة الفنية.

عرفها الجمهور من خلال أعمال درامية بارزة مثل 350 جرام، اعترافات فاشونيستا، السنونو وحادث قلب، بينما حققت شهرة أوسع بمشاركتها في مسلسل كريستال الذي يعد من أبرز المحطات في حياتها.

عام 2025 يشهد نشاطًا مكثفًا لها، حيث شاركت في عدة مسلسلات منها 220 يوم وحريم الجراح والمسلسل الوثائقي يا غايب عن قصة حياة فضل شاكر.

ودورها في سلمى يعد محطة لافتة في مسيرتها، إذ تكشف فيه عن جانب مختلف من موهبتها من خلال تجسيد شخصية “ميرنا” ذات الطابع الشرير والمعقد، التي تضفي على الأحداث تصعيدًا وتشويقًا كبيرًا.

مسلسل سلمى

ومسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه، وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية.

