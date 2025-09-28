الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ميرنا في مسلسل سلمى، معلومات لا تعرفها عن الفنانة ستيفاني عطا الله

ستيفاني عطا الله،
ستيفاني عطا الله، فيتو

تألقت الممثلة والمغنية اللبنانية الفرنسية ستيفاني عطا الله في مسلسل سلمى من خلال شخصية “ميرنا”، حيث تقدم دور الشقيقة الشريرة للبطلة والتي تدخل في صراعات معقدة وتعمل على تدمير حياة من حولها.  

من هي ستيفاني عطا الله؟

ولدت ستيفاني في 5 أكتوبر عام 1993 ببيروت، بدأت موهبتها في الغناء منذ طفولتها قبل أن تدرس الإخراج في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بجامعة البلمند، ومن ثم انطلقت نحو التمثيل، لتثبت حضورها سريعًا في الساحة الفنية.  

عرفها الجمهور من خلال أعمال درامية بارزة مثل 350 جرام، اعترافات فاشونيستا، السنونو وحادث قلب، بينما حققت شهرة أوسع بمشاركتها في مسلسل كريستال الذي يعد من أبرز المحطات في حياتها. 

عام 2025 يشهد نشاطًا مكثفًا لها، حيث شاركت في عدة مسلسلات منها 220 يوم وحريم الجراح والمسلسل الوثائقي يا غايب عن قصة حياة فضل شاكر.  

ودورها في سلمى يعد محطة لافتة في مسيرتها، إذ تكشف فيه عن جانب مختلف من موهبتها من خلال تجسيد شخصية “ميرنا” ذات الطابع الشرير والمعقد، التي تضفي على الأحداث تصعيدًا وتشويقًا كبيرًا. 

مسلسل سلمى  

ومسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه، وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة.

 ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ستيفاني عطا الله فضل شاكر مسلسل كريستال مسلسل سلمى

مواد متعلقة

عدد حلقات مسلسل وتر حساس 2

هل الحلقة الخامسة كانت الأخيرة من حكاية نور مكسور؟

ميمي جمال تكشف كواليس دخولها الفن لأول مرة

ضحك وابتسامات في كواليس الحلقة الأخيرة من حكاية نور مكسور (صور)

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل مع ريال سوسيداد 1-1 في الشوط الأول

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

شيكو بانزا وخوان بيزيرا يظهران بـ"لوك جديد" قبل القمة (صور)

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري

الدوري الممتاز، زيزو علي رأس غيابات الأهلي أمام الزمالك

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads