الأحد 03 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

طرح برومو مسلسل "سلمى" تمهيدًا لانطلاق عرضه قريبا (فيديو)

أبطال مسلسل سلمى،
أبطال مسلسل سلمى، فيتو

طرحت منصة “شاهد” برومو المسلسل الجديد “سلمى”، وذلك تمهيدا لانطلاق عرضه قريبا خلال الشهر الجاري على شاشة المنصة.

 

https://www.instagram.com/reel/DM3WfgeCKZj/?igsh=MTJ5b2NqcnQwZ2RqYQ==

 

موعد انطلاق عرض مسلسل سلمى

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل سلمى يوم الأحد 17 أغسطس الجاري، ومسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه. 

وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة.

سلمى بطولة نخبة من النجوم 

يضم مسلسل سلمى نخبة من ألمع نجوم لبنان وسوريا، في مقدمتهم: مرام علي، نيكولا معوض، ستيفاني عطا الله، نانسي خوري، رنا كرم، طوني عيسى، ناتاشا شوفاني، مجدي مشموشي، وسام صباغ، تقلا شمعون، فرح بيطار، نيكولا دانيال.    

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية، ومن المتوقع أن يستقطب العمل شريحة واسعة من الجمهور العربي.

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ستيفاني عطا الله مسلسل سلمى منصة شاهد نيكولا معوض منصة “شاهد”

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