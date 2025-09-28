التموين: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المنظومة التموينية ووصول الدعم لمستحقيه

عقد، اليوم الأحد، اجتماع موسع برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، مع مديري المديريات التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر لجنة المساعدات الأجنبية بمدينة نصر، تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء وليد أبو المجد على ضرورة تكثيف جهود المديريات التموينية والتواجد الميداني المستمر، لمتابعة سير العمل في الأسواق وضبط المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع مواجهة أي ممارسات سلبية أو مخالفات قد تضر بحقوق المواطنين.

وأشار نائب الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الأجهزة الرقابية والتموينية بذل أقصى الجهود لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومراقبة حركة تداول السلع الاستراتيجية، مع متابعة أسعارها والتأكد من توافرها بالكميات المناسبة.

كما أكد أهمية تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف المحافظات وسرعة التعامل مع أي شكاوى ترد إليهم.

كما استعرض الاجتماع خطط وآليات المديريات التموينية لمتابعة الأسواق خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الميداني وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء وليد أبو المجد أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياسات الدولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.

