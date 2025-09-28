التموين: ضبط مخالفات في المخابز البلدية بحملات تموينية بالجيزة

شنت إدارة الرقابة المركزية لمديرية تموين الجيزة حملة موسعة على المخابز البلدية للتأكد من التزام أصحابها بالقرارات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات السيد بلاسي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين بالجيزة، ومصطفى أحمد وكيل المديرية،

وأسفرت الحملة عن ضبط 13 مخالفة لنقص وزن الخبز، و8 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 مخالفات لعدم نظافة المعجن، و4 مخالفات لعدم صلاحية الميزان، إضافة إلى 4 مخالفات لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومخالفة واحدة تتعلق بمراجعة أرصدة المخبز، و3 مخالفات لعدم وجود قائمة مواعيد العمل، وضبط مخبزين مغلقين بالأقفال الحديدية، إلى جانب ضبط 458 بطاقة تموينية بدائرة مركز العياط.

وأكد سلطان النجار مدير إدارة الرقابة المركزية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي للتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات. وفي السياق ذاته أوضح محمود عبدالله رئيس الرقابة المركزية أن تكثيف هذه الحملات يأتي لضمان تقديم خدمة تموينية تليق بالمواطن وتشديد الرقابة المستمرة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب.

