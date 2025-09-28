نائب رئيس جامعة طوكيو يلقي محاضرة عن دور الذكاء الاصطناعي بألسن عين شمس

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة، محاضرة علمية مميزة حول دور الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي في مجال تدريس اللغات والعلوم الإنسانية على وجه الخصوص.

وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، سلوى رشاد، عميد الكلية، حيث استقبلت البروفيسور توشيهيـدي ناكاياما، نائب رئيس جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية (TUFS)، بحضور أيومي هاشيموتو، مدير مؤسسة اليابان بالقاهرة والوفد المرافق لها، وبحضور كل من د. محمد عبدالرحمن عشيبة، د. ريم عثمان، د. ياسمين أحمد الأبحر، أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة اليابانية بالكلية.

وخلال اللقاء قدمت سلوى رشاد، عميد الكلية، شرحًا مفصلا عن جامعة عين شمس والإنجازات التي حققتها في الآونة الأخيرة وعلى رأسها حصولها على 5 نجوم في تصنيف QS البريطاني، وكذلك تحدثت سيادتها عن التاريخ العريق لكلية الألسن، وبرامج اللغات بها وما حققته الكلية من إنجازات أهمها حصولها على الاعتماد البرامجي والمؤسسي كمقدمة لحصولها على الاعتماد الدولي في المستقبل القريب.

وتطرقت للعلاقات المتميزة التي تربط كلية الألسن جامعة عين شمس وجامعة طوكيو للغات الأجنبية والتي تعد من أهم الجامعات اليابانية في تعليم اللغات، والتي يوجد بها أحد أهم أقسام اللغة العربية في اليابان، مشيرة إلى اتفاقية التبادل بين الجامعتين المبرمة عام 2002 عقب إنشاء قسم اللغة اليابانية في عام 2000.

تعزيز التبادل والتعاون بين الجامعتين

كما أشارت إلى الزيارة التي قامت بها لجامعة طوكيو للدراسات الأجنبية مطلع العام الماضي والتي أسهمت في تعزيز التبادل والتعاون بين الجامعتين، معبرة عن تطلعها لزيادة التبادل والتعاون بين الجامعتين في المستقبل.

وفي نهاية مراسم الاستقبال قامت سلوى رشاد، بتسليم البروفيسور ناكاياما، هدية تذكارية تحتوي على كتيبات تعريفية بجامعة عين شمس وبكلية الألسن، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية.

عقب اللقاء قيام البروفيسور ناكاياما بتقديم محاضرة علمية مميزة حول دور الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي في مجال تدريس اللغات والعلوم الإنسانية على وجه الخصوص.

التطور السريع والهائل في الذكاء الاصطناعي

يذكر أن البروفيسور ناكاياما حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية، ثم الماجستير في علم اللغة من جامعة كانساس بالولايات المتحدة، والدكتوراه في علم اللغة من جامعة كاليفورنيا – سانتا باربرا، وتتركز أبحاثه في مجالات علم اللغة النوعي، توثيق اللغات، وإحياء اللغات المهددة بالاندثار.

وإلى جانب عمله الأكاديمي، فهو يشغل منصب نائب رئيس جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية للبحث العلمي.

وفي هذه المحاضرة المهمة التي قدّمها البروفيسور ناكاياما تم التطرق إلى التحديات التي يواجهها القائمون على العملية التعليمية في ظل التطور السريع والهائل في الذكاء الاصطناعي، واقترح عددًا من الأفكار العملية لمواجهة تلك التحديات، وقدم كذلك عددًا من الأفكار التي تسهم في توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في العملية التعليمية.

كما شهدت الفعالية جلسة نقاشية تفاعلية بين الحضور والبروفيسور ناكاياما، حيث طرح الحاضرون الكثير من الأسئلة التي عكست اهتمامهم بالموضوع ورغبتهم في الاستفادة من خبراته في هذا المجال.

