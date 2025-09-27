تنسيق أكثر من مليون طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي 2025/2026

أنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا بنجاح أعماله لعام ٢٠٢٥، حيث بلغ العدد النهائي للطلاب الذين تم تنسيقهم إلكترونيًا ١,٠٢٢,٤٩٨ طالبًا.

شمل التنسيق الإلكتروني ٦٥٦,٨٢١ طالبًا من خريجي الثانوية العامة الحديثة، و٣٧,٥٠٣ من خريجي الثانوية العامة القديمة، و٣٠٦,٢٩٩ من طلاب الشهادات الفنية، و١٣,٧٨١ من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

بالإضافة إلى ١,٦٢١ طالبًا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، و٦٤٩ من طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية، و٥,٨٢٤ من طلاب الثانوية الأزهرية.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب التنسيق قد باشر أعماله اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٥، حيث تم تنسيق ثلاث مراحل لطلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم، بالإضافة إلى مراحل أخرى تخص طلاب الشهادات الفنية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وطلاب مدارس المتفوقين ومدارس النيل، وطلاب الثانوية الأزهرية، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المعلنة، وقد تمت جميع إجراءات التنسيق إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



كما أتاح مكتب التنسيق لطلاب مختلف الشهادات فرص تقليل الاغتراب عقب انتهاء كل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك وفقًا لضوابط المجلس الأعلى للجامعات واجتماعات اللجنة العليا للتنسيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.