صيدلة عين شمس تحتفل باليوبيل الفضي وتخريج الدفعة 25

احتفلت كلية الصيدلة جامعة عين شمس بتخريج الدفعة ٢٥ في أجواء يملؤها الفخر والاعتزاز، والدفعة الأولى من برنامج pharm D ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، تزامنًا مع اليوم العالمي للصيدلى، والاحتفال " باليوبيل الفضى" بمرور ٢٥ سنة على تخريج أول دفعة بكلية الصيدلة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رحاب عثمان القائم بعمل عميد الكلية، وعبد الناصر بدوى سنجاب رئيس لجنة قطاع للدراسات الصيدلية وعضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال نقابة الصيدلة ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ورولا ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستهل الحفل بعرض مميز للخريجين وسط تصفيق حار من ذويهم وأساتذتهم، في لحظة تجسدت فيها مشاعر الفرح والاعتزاز بتخرج ٣٣٠ صيدلى، يمثلون جيلًا جديدًا من سفراء العلم والمعرفة والعطاء، على أعتاب مسيرة مهنية حافلة بالتحديات والإنجازات.

وأعربت أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث والعميد السابق لكلية الصيدلة، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في احتفالية تخرج الدفعة ٢٥ من كلية الصيدلة، والتي تزامنت مع اليوم العالمي للصيدلة وكذلك احتفال الكلية بـ اليوبيل الفضي لأول دفعة تخرجت من صيدلة عين شمس، ووصفت المناسبة بأنها لحظة فخر واعتزاز بتاريخ الكلية وإنجازاتها.

وأشارت إلى ارتباطها الخاص بهذه الدفعة منذ بدايتهم، حيث تولت منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أثناء التحاقهم بالكلية، متابعةً مسيرتهم منذ اليوم الأول وحتى إنهاء سنة الامتياز، مؤكدة أنها شهدت عن قرب اجتهادهم وتعاونهم وقدرتهم على مواجهة التحديات، وهو ما يجعلها فخورة بانتمائهم إلى واحدة من أعرق كليات الصيدلة في مصر والمنطقة، والتي تضم نخبة من الأساتذة والعلماء على مستوى عالمي.

وأضافت أن اعتماد الكلية من هيئة ACPE الأمريكية منح خريجيها ميزة كبيرة، إذ أصبح بإمكانهم التقدم لاختبارات الترخيص المهني في كندا مباشرة دون الحاجة إلى اختبارات تقييم إضافية، وهو ما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للعمل والمنافسة الدولية.

وقدمت أماني مجموعة من النصائح للخريجين، داعية إياهم إلى أن يكونوا سفراء مشرفين لجامعتهم ووطنهم في كل مكان، سواء في العمل أو الحياة اليومية، وأن يظلوا على الدوام حالمين دون يأس، مع الحرص على التعلم المستمر وتطوير الذات ، وأكدت أن كثيرًا من قادة صناعة الدواء ورؤساء أكبر الشركات العالمية صنعوا مستقبلهم بالتطوير المستمر والسعي الجاد، كما شددت على أهمية استغلال الفرص المتاحة في مجالات ريادة الأعمال والتقنيات الحديثة.

وفي ختام كلمتها،توجهت بالشكر والتقدير إلى محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس على دعمه اللامحدود لكلية الصيدلة، وإلى ريحاب عثمان عميدة الكلية على جهودها المتواصلة ودعمها المستمر للطلاب والدكتورة مها فاروق عميدة الكلية أثناء التحاق الطلاب بالبرنامج، معربة عن امتنانها للدكتور ناهد مرتضى لدورها البارز في تنظيم سنة التدريب على مستوى مصر كرئيس للجنة العليا للإشراف على التدريب الإجباري وإدراج سنة الإمتياز فى قانون مزاولة المهنة، والدكتور عبد الناصر سنجاب لاستكماله خطوات اعتماد سنة الامتياز، مؤكدة أن هذا التعاون المثمر بين قيادات الجامعة والكلية كان حجر الأساس لتحقيق هذا الإنجاز الذي يواكب المعايير العالمية ويعزز مكانة خريجي صيدلة عين شمس.

ووجهت الشكر إلى أولياء الأمور على دعمهم لأبنائهم طوال سنوات الدراسة، مثّمنة جهود كل من ساهم في نجاح منظومة التدريب والامتياز من قيادات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.

كما أعرب عبد الناصر سنجاب، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية وعضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال نقابة الصيادلة ونائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية تخرج دفعة ٢٥ من كلية الصيدلة، والتي تزامنت مع اليوم العالمي للصيدلة في الخامس والعشرين من سبتمبر.

وأكد سنجاب أن هذه الدفعة شهدت فترة دراستهم خطوات مهمة نحو تطوير التعليم الصيدلي وتحديث التشريعات، مشيرًا إلى تعديل المادة 168 وإدخال أنظمة جديدة تهدف إلى مواكبة احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أهمية السنة التدريبية التي تفتح أمام الخريجين آفاقًا واسعة للتعلم واكتساب الخبرات، بما يؤهلهم للتعامل بثقة مع متطلبات سوق العمل، كما أوصى الخريجين بعدم الاكتفاء بالحصول على درجة البكالوريوس أو التكليف الصيدلي، بل مواصلة الدراسات العليا ووضع خطط مستقبلية، لافتًا إلى أن الصيدلة أصبحت علمًا متداخلًا مع العديد من التخصصات الحديثة، مما يتيح فرصًا كبيرة للابتكار وصناعة المستقبل.

وشدد على أن الأمانة والإخلاص يجب أن يكونا شعار ومبدأ كل صيدلي، داعيًا الخريجين إلى استثمار طاقاتهم وقدراتهم في برامج دراسات بينية ودبلومات مهنية معتمدة من وزارة الصحة، والتي تفتح مجالات عمل متنوعة بعيدًا عن الوظائف التقليدية.

وفي ختام كلمته، توجه سنجاب بالشكر إلى أولياء الأمور على دعمهم لأبنائهم طوال سنوات الدراسة، مثمنًا صبرهم وجهودهم، ومؤكدًا أن نجاح الخريجين هو ثمرة تضافر أسرهم مع جامعة عين شمس في مسيرة العلم والتميز.

وفى كلمتها رحبت رحاب عثمان، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، بالحضور معربة عن فخرها واعتزازها بتخريج الدفعة الخامسة والعشرين من الكلية، والتي وصفتها بأنها دفعة استثنائية بالأرقام والإنجازات، وأوضحت أن هذه الدفعة تضم 330 خريجًا تشمل طلابًا من مصر وعدد من الدول العربية والأفريقية من بينها البحرين والسودان وجنوب السودان، مؤكدة أن هذا التنوع يعكس الدور الإقليمي والدولي للكلية في إعداد صيادلة قادرين على المنافسة في مختلف الأسواق.

وأضافت أن هذه الدفعة تعد أول دفعة من برنامج "فارم دي" (Pharm D)، وهو الحلم الذي طالما سعت إليه الكلية لإعداد صيادلة مؤهلين للعمل جنبًا إلى جنب مع الفريق الطبي داخل المستشفيات، حيث تلقى الطلاب تدريبًا عمليًا متميزًا أتاح لهم اكتساب خبرات نوعية في بيئة العمل الفعلية. كما حققت الدفعة نسبة نجاح 100% في اختبار مزاولة المهنة عقب قضاء سنة التدريب، في إنجاز غير مسبوق يعكس جودة البرنامج الأكاديمي والتدريبي.

وأشادت رحاب بالدور الكبير للمستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس ( الدمرداش ) في تقديم تدريب متكامل للطلاب، كما ثمّنت جهود قيادات الجامعة في تنظيم سنة التدريب (الامتياز) إلى البرنامج الدراسي، مقدمة شكرها للدكتورة أماني أسامة كامل أمين اللجنة العليا للإشراف على التدريب الإجباري فى مصر، وناهد مرتضى لدورها البارز في اعتماد السنة التدريبية كرئيس للجنة العليا للإشراف على التدريب الإجباري، التي أضافت نقلة نوعية إلى مستوى خريجي الكلية، كما تقدمت بالشكر للدكتور مها فاروق العميدة السابقة للكلية وللدكتور عبد الناصر سنجاب وعمداء الكلية السابقين.

وتضمنت فعاليات الحفل عرض فيديو يعكس مشاعر الأستاذة أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام تجاه نجاح أبنائهم الخريجين، وتقديم النصائح لهم، كذلك فيديو مؤثر يروي ذكريات الطلاب خلال سنوات دراستهم إضافة إلى فقرات فنية وغنائية أضفت أجواء من البهجة.

واختُتمت فعاليات الحفل بتكريم 17 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة لتميّزهم العلمي وإدراج أسمائهم ضمن قائمة أفضل ٢% من العلماء الأكثر استشهادًا على مستوى العالم، كما جرى تكريم رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس تقديرًا لعطائهم الأكاديمي ودورهم في دعم مسيرة التطوير والاعتماد.

وشهد الحفل كذلك تكريم خريجي دفعة 2000، وهي أول دفعة تخرجت من كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، في لفتة وفاء واعتزاز بهم، ثم تكريم الطلاب وتسليمهم شهادات التخرج وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وحضر الاحتفالية الدكتورة سهام رفعت مدير إدارة الصيدلة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام، إلى جانب خريجي دفعة 2000، وبالتنسيق مع اتحاد طلاب الكلية، الذين شاركوا في تنظيم الحفل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.