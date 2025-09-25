الخميس 25 سبتمبر 2025
شوبير يفجر مفاجأة جديدة في انتخابات الأهلي

الخطيب وخالد مرتجى
الخطيب وخالد مرتجى

قال الإعلامي أحمد شوبير: إن خالد مرتجي سيكون مرشحًا قويًا لرئاسة الأهلي إذا لم يخض الخطيب الانتخابات المقبلة، وستنتظره مباراة قوية أمام ياسين منصور حال ترشحه على المنصب نفسه.

وحدد الأهلي موعد الانتخابات القادمة والتي ستكون في ٣٠-٣١ أكتوبر القادم، حيث يفتح الأهلي باب الترشح بعد غد السبت وحتى الجمعة من الأسبوع القادم. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية. 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

تنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

