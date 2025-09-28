الأحد 28 سبتمبر 2025
اللحظات الأولى لحادث انقلاب مروع لميكروباص الخطاطبة وإصابة 12 فتاة (فيديو)

لحظة انقلاب سيارة
لحظة انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 12 فتاة، فيتو

انقلاب سيارة ميكروباص، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروعا للحظات الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص وردية من أشمون على طريق الخطاطبة بالمنوفية، وإصابة 12 فتاة في الحادث.

مقطع مروع لانقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 12 فتاة

ويظهر مقطع الفيديو المروع انقلاب سيارة ميكروباص الوردية، بداخله 12 فتاة أصبن بحالة من الهلع، وأخذن يصرخن عند انقلاب السيارة، طلبًا للنجدة، ولإنقاذهن من موت محقق كاد يودي بحياتهن جميعًا، لكن القدر كان رحيمًا بهن، فأصبن بإصابات مختلفة، ونجون من الموت.  

 

حادث مروع لإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الخطاطبة، فيتو
حادث مروع لانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الخطاطبة، فيتو


أثار مقطع الفيديو الذي يكشف لحظة انقلاب سيارة الميكروباص بطريق الخطاطبة التي تنقل الفتيات حالة من الخوف والحزن، ووصف شهود العيان الفتيات بأنهن "… بيجروا على لقمة عيشهم"، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الحوادث ووقف نزيف الدماء على الطرق.
وعلق أحد النشطاء على الحادث فقال: "السيارة دي من سنتريس وعاملة حادثة على طريق الخطاطبة".
وقال آخر: "العربية دي من بلدي سنتريس وفيها بنت عمي وكلهم راحوا مستشفى السادات".

حادث مروع بطريق الخطاطبة بمحافظة المنوفية

الجدير بالذكر أن طريق "الإسكندرية– السادات" الصحراوي في نطاق محافظة المنوفية، شهد حادثا مروعا لانقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الفتيات، ما أسفر عن إصابة 12 فتاة بإصابات متفرقة.

 

جرى نقل الفتيات المصابات على الفور إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.
وكان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد باستقبال المستشفى لـ12 حالة من الفتيات مصابات جراء الحادث.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
 

إصابة 12 فتاة في انقلاب ميكروباص بطريق "الإسكندرية – السادات" الصحراوي بالمنوفية

صحة المنوفية تكشف الحالة الصحية لـ 12 فتاة بعد إصابتهن فى انقلاب ميكروباص

