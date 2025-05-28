بالأسماء، مصرع وإصابة 19 شخصا في انقلاب سيارة عمال بالمنوفية

حصلت فيتو على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة على طريق الخطاطبة السادات التابع لمحافظة المنوفية، والذى راح ضحيته شخصين وأصيب 17 آخرون.

وجاءت أسماء الضحايا كالتالي: "محمد حسن أبو شوشة" 41 سنة مقيم بمركز أ بن شمون، و"رشاد معوض أبو زايد" 60 سنة مقيم بمركز أشمون.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: "إبراهيم محمود عبدالحفيظ" 45 سنة من قرية طليا، و"يوسف أشرف محمد سيد" 17 سنة مقيم طليا، "محمد عبدالحكم العاصي" 35 سنة مقيم طليا، و"محمود عبدالنبي أبو شوشة"، 18 سنة مقيم بمركز أشمون، "عبد الرحمن عبد الحميد منصور" 15 سنة مقيم قرية طليا، و" عصام فاروق محمد اللبودي" 51 سنة مقيم بمركز أشمون، "محمود طارق محمود اللبودي" 19 سنة مقيم قرية طليا، و"محمد عبدالحكيم علي" 18 سنة مقيم بطليا و"عبد الله عادي إبراهيم" 17 سنة، و"محمد السيد حامد" 19 سنة، "يوسف طارق محمد" 22 سنة مقيم، و"طارق عبد البديع معوض"، 44 سنن مقيم طليا، و"يوسف نعيم معوض" 17 سنة مقيم طليا.

فضلا عن إصابة "مصلح عبد البديع السبكي" 42 سنة مقيم بقرية طليا، و"رفعت السيد أحمد" 58 سنة مقيم طليا أشمون، وزياد محمد عبدالباسط حسن 17 سنة مقيم أشمون، "محمود إبراهيم عبدالحفيظ" 16 سنة مقيم قرية طليا، و" محمد أحمد عادل حسن" 11 عامًا مقيم طليا أشمون، و"كريم عوض الفقي"، 17 سنة مقيم طليا أشمون.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مدينة السادات يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة على طريق الخطاطبة السادات التابع لدائرة المحافظة، وتم نقل المصابين لمستشفى السادات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.