السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يواصل تصدره، ترتيب فرق الدوري بعد مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار اليوم السبت علي مباريات اليوم الأول في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

و تراجع الأهلي مركزين بعد انتهاء مباريات اليوم من الجولة التاسعة وقفز بيراميدز إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

 وخسر المقاولون أمام كهرباء الإسماعيلية 1-0، كما تلقي زد الخسارة ضد حرس الحدود 1-0، وخسر المصري ضد بتروجيت 3-2،فيما فاز بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0.

وتستكمل الجولة غدا الأحد بثلاث مواجهات بين مودرن سبورت ضد فاركو، ووادي دجلة ضد سموحة، وغزل المحلة ضد إنبي.

وتختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهات الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، والجونة ضد سيراميكا كليوباترا، والأهلي ضد الزمالك في مباراة القمة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

1- الزمالك 17 نقطة
2- المصري 15 نقطة
3- بيراميدز 14 نقطة
4- وادي دجلة 14 نقطة
5- بتروجيت 14 نقطة
6- إنبي 13 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة
8- الأهلي 12 نقطة
9- زد 12 نقطة
10- حرس الحدود 11 نقطة
11- مودرن سبورت 11 نقطة 
12- سموحة 10 نقاط
13- غزل المحلة 9 نقاط
14- الجيش 9 نقاط
15- البنك الأهلي 8 نقاط
16- الجونة 8 نقاط
17- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط
18- المقاولون العرب 5 نقاط
19- الاتحاد 5 نقاط
20- فاركو 4 نقاط
21- الإسماعيلي 4 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري المصري 

مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري


المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1 

زد ضد حرس الحدود 0-1

المصرى ضد بتروجت 2-3

بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0

الأحد 28 سبتمبر 2025
مودرن سبورت ضد فاركو– 5:00 مساءً

وادى دجلة ضد سموحة – 8:00 مساءً

غزل المحلة ضد إنبى – 8:00 مساءً

الاثنين 29 سبتمبر 2025
الإسماعيلي ضد البنك الأهلي – 5:00 مساءً

الجونة ضد سيراميكا – 5:00 مساء

الأهلى ضد الزمالك – 8:00 مساءً

الاتحاد السكندري - باي (راحة)

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

 

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري المصري المقاولون حرس الحدود بتروجيت بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الأهلي الأهلي ضد الزمالك

مواد متعلقة

بيراميدز يكتسح طلائع الجيش برباعية في الدوري الممتاز

الدوري المصري، زد يسقط في كمين الحرس ويخسر بهدف

الأكثر قراءة

بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

سندرلاند يفوز على نوتنجهام فورست ويصعد للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

مقتل محاسب على يد مُلثمين بـ"النقاب" في مرسى مطروح

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

وزير التموين: الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية ولا زيادة في أسعار السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالنجاة من مكيدة

شيرين حلمي يوضح مراتب العبادة في "حديث العقل والروح" (فيديو)

هل قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن بدعة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads