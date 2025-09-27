الزمالك يواصل تصدره، ترتيب فرق الدوري بعد مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار اليوم السبت علي مباريات اليوم الأول في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

و تراجع الأهلي مركزين بعد انتهاء مباريات اليوم من الجولة التاسعة وقفز بيراميدز إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وخسر المقاولون أمام كهرباء الإسماعيلية 1-0، كما تلقي زد الخسارة ضد حرس الحدود 1-0، وخسر المصري ضد بتروجيت 3-2،فيما فاز بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0.

وتستكمل الجولة غدا الأحد بثلاث مواجهات بين مودرن سبورت ضد فاركو، ووادي دجلة ضد سموحة، وغزل المحلة ضد إنبي.

وتختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهات الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، والجونة ضد سيراميكا كليوباترا، والأهلي ضد الزمالك في مباراة القمة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- بيراميدز 14 نقطة

4- وادي دجلة 14 نقطة

5- بتروجيت 14 نقطة

6- إنبي 13 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

8- الأهلي 12 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- حرس الحدود 11 نقطة

11- مودرن سبورت 11 نقطة

12- سموحة 10 نقاط

13- غزل المحلة 9 نقاط

14- الجيش 9 نقاط

15- البنك الأهلي 8 نقاط

16- الجونة 8 نقاط

17- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

18- المقاولون العرب 5 نقاط

19- الاتحاد 5 نقاط

20- فاركو 4 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط



جدول ترتيب الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري



المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1

زد ضد حرس الحدود 0-1

المصرى ضد بتروجت 2-3

بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0

الأحد 28 سبتمبر 2025

مودرن سبورت ضد فاركو– 5:00 مساءً

وادى دجلة ضد سموحة – 8:00 مساءً

غزل المحلة ضد إنبى – 8:00 مساءً

الاثنين 29 سبتمبر 2025

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي – 5:00 مساءً

الجونة ضد سيراميكا – 5:00 مساء

الأهلى ضد الزمالك – 8:00 مساءً

الاتحاد السكندري - باي (راحة)

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.