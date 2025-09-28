نائب يسأل الحكومة عن خطة تحويل الريف والقرى لوحدات إنتاجية لدعم الاقتصاد

وجه عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والنقل، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، التنمية المحلية، والزراعة، حول سياسات الحكومة للنهوض بالريف والقرى المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمات داخل القرى.

جهود تحويل القرى المصرية لوحدات إنتاجية

وقال: رغم هذا الإنجاز الرئاسي، فإن السؤال المطروح الآن هو كيف يمكن للقرية المصرية أن تتحول من مجرد متلقٍ للخدمات إلى وحدة إنتاجية فاعلة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب؟

حصر الموارد الطبيعية في جميع القرى

وطالب بكشف خطة الحكومة لإعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر الموارد الطبيعية والبشرية في كل قرية (زراعة – ثروة حيوانية – صناعات تقليدية – خدمات لوجستية)، قائلا: كيف سيتم تحديد الميزة النسبية لكل قرية وربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تناسبها؟

وتسائل: هل هناك تصور واضح لإنشاء خريطة استثمارية ريفية تربط احتياجات السوق المحلية والعالمية بقدرات القرى الإنتاجية، وما هي آليات الدولة لضمان تمويل ميسر للشباب والفلاحين وأصحاب الأفكار الريفية المبتكرة، وهل تضع الحكومة ضمن أولوياتها إنشاء شركات مساهمة شبابية قروية تدير مشروعات إنتاجية بشكل جماعي منظم؟

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إنشاء وحدات تصنيع صغيرة مرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني (تجفيف – تغليف – ألبان – أعلاف – زيوت – منسوجات يدوية) وإطلاق صناديق تمويل محلية بالتعاون مع البنوك لتقديم قروض ميسرة للشباب بضمان أصول أو منتجات، مع تحمل الدولة جزءًا من المخاطر وإقامة مراكز تدريب وتأهيل داخل القرى لتعليم الشباب مهارات إدارة المشروعات، والتسويق الإلكتروني، والتقنيات الزراعية الحديثة مؤكدًا على ضرورة بناء منصات تسويق وطنية لتجميع المنتجات الريفية وربطها بالأسواق الكبرى، والتوسع في التصدير ومنح حوافز استثمارية خاصة بالقرى مثل الإعفاءات الضريبية المؤقتة، وتسهيل تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب الحكومة باتخاذ الحكومة لجميع الاجراءات التي تكفل أن تتحول القرى المصرية، بعد التطوير الخدمي الذي حققته المبادرة الرئاسية الناجحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، مشيرًا إلى أن تحويل الريف والقرى المصرية إلى قواعد إنتاجية قوية سوف يسهم في زيادة الناتج القومي، وتوفر فرص عمل كريمة للشباب، وتعيد للريف المصري مكانته كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني.

