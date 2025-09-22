انطلاق الدراسة في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى حياة كريمة بـ 9 محافظات (صور)

انطلقت الدراسة في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بعدد من المحافظات المستهدفة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو أول بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارات الثلاث، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،

تجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز قائمة داخل مبانٍ تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تجهيزها وتشغيلها بما يضمن توفير بيئة تعليمية وتنموية آمنة وملائمة للأطفال.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للبروتوكول الذي تم توقيعه في أكتوبر 2024، ويستهدف تشغيل 47 مركزًا موزعة على 9 محافظات هي "الإسماعيلية، البحيرة، الوادي الجديد، قنا، سوهاج، أسوان، الدقهلية، المنوفية، الشرقية".

ويعكس هذا التعاون التزام الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل المشترك من أجل تطوير القرى الأكثر احتياجًا وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، وقد نجح التحالف الوطني، خلال أقل من عام واحد، في إتمام مهمة الإسناد والتشغيل، ليحتفل اليوم مع أبناء مصر ببدء الدراسة داخل هذه المراكز.

وتمت إدارة وتشغيل هذه المراكز من خلال مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتشمل: " صناع الخير، صناع الحياة، حياة كريمة، راعي مصر، أسقفية الخدمات المسكونية، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية الأورمان، جمعية رسالة، جمعية رعاية مرضى الكبد، مصر الخير"، كما قامت بعض الجمعيات القاعدية ومنها جمعية الشبان العالمية، جمعية منتدى شباب البلينا، جمعية تنمية المجتمع بالحرجة بحري، جمعية الزهراء للتنمية، جمعية أبناء البلد لتنمية المجتمع تحت إشراف هذه المؤسسات الأعضاء، بتشغيل عدد من المباني بما يعكس قوة وتكامل الجهود تحت مظلة التحالف الوطني.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن ما تحقق اليوم هو نموذج واضح للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني، حيث تواصل مؤسسات التحالف جهودها في تطوير مراكز تنمية الأسرة والطفولة وتوفير خدمات تعليمية وتنموية متكاملة للأطفال والأسر، بما يعزز استقرار المجتمع ويحقق رؤية الدولة للتنمية الشاملة.

وتحقق هذه المراكز عددًا من الأهداف منها توفير بيئة آمنة ومحفزة للطفل من عمر 4 إلى 6 سنوات من خلال توفير خدمات تعليمية واجتماعية ونفسية وترفيهية عالية الجودة تلبي احتياجات الطفل في المراحل العمرية الأولى، وتمكين الأسرة من خلال تقديم الاستشارات والتدريب اللازمين لتعزيز قدرات الأسر على تربية أطفالهم ورعايتهم، فضلا عن دعم التنمية المجتمعية من خلال إشراك المجتمع المحلي في إدارة وتشغيل هذه المراكز، وبناء شراكات فعالة بين مختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال من خلال تطبيق أحدث المعايير العالمية في مجال رعاية الطفولة المبكرة.

