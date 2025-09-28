تعرف على الحد الأدنى للراتب لضمان قرض بنك cib

يبحث عملاء بنك التجاري الدولي cib عن الحد الأدنى للراتب لضمان الحصول على قرض شخصي من فروع البنك.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي أن شروط الحصول على قرض شخصي

الحد الأدنى للسن: ٢١ سنة الحد الأقصى للسن: ٦٠ سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و٦٥ سنة لأصحاب الأعمال الخاصة.

الحد الأدنى لصافي الراتب:10,000 جنيه مصري لأصحاب الراتب، الشهري 20,000 جنيه مصري لأصحاب الأعمال الخاصة

التأمين: تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاة (لا قدر الله)

المستندات المطلوبة:

نموذج الطلب، بطاقة رقم قومي سارية، كشف حساب بنكي، وإيصال مرافق حديث

لأصحاب الراتب الشهري: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو ثلاث كشوفات راتب عن عن آخر ٣ أشهر

لأصحاب الأعمال الخاصة: سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي.



ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي cib عن وجود حساب بفوائد يومية.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي أنه لا يوجد حساب جاري يتم احتساب عليه فوائد كما يمكن للعملاء فتح حساب توفير حتي يتمكنوا من الحصول على الفوائد.

ويبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن الحد الأدنى المطلوب لفتح حساب Wealth في فروع البنك.

وأوضح مسؤولو البنك التجاري الدولي أن الحد الأدنى للمركز المالي لعملاء Wealth هو 1.5 مليون جم.

ومن جانب آخر كشف البنك التجاري الدولي عن مزايا وتفاصيل فتح الحساب الجاري للعملاء.

وقال البنك إنه بالنسبة لفتح حساب جاري في البنك التجاري الدولي فهو يضم مزايا عديدة كالآتي:

1) الحساب الجاري:

تم تصميم الحساب الجاري خصيصًا لتسهيل إجراء معاملات العملاء المصرفية اليومية، وهو ما يوفر لهم مجموعة من المزايا التي تلبي احتياجاتهم:

- حساب جاري بدون فائدة يسمح لهم بإيداع وسحب النقود في أي وقت ومن أي فرع

- إمكانية استخراج دفتر شيكات بشرط وجود حد أدنى 25 ألف جنيه مصري في الحساب الجاري

- السحب النقدي عند الطلب في حالة أن المبلغ أكثر من 30 ألف جنيه مصري أو في حالة فقدان بطاقة الخصم المباشر من أي فرع من فروع البنك التجاري الدولي مصر، وعبر شبكة البنك الواسعة التي تضم أكثر من 1000 ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء الجمهورية

- الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينة صراف آلي 30 ألف جنيه مصري.

- الحساب متوفر للأفراد والشركات

- يوفر خدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إلى حسابات العميل في أي وقت عبر الموقع الإلكتروني.

