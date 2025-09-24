تفاصيل التقسيط من كارت swipe لفودافون كاش في البنك التجاري الدولي

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي cib عن مدى احتساب معاملة شراء وتقسيطها في حالة التحويل من كارت swipe لفودافون كاش.

وقال مسئولون بنك التجاري الدولي cib إن أي معاملة فوق الحد الأدنى للتقسيط يتم تقسيطها أوتوماتيك من على مدة الكارت.

وأوضح المسئولون المثال لذلك كما يلي:

لو الـ12 الحد الأدنى 1000 جم

لو الـ36 الحد الأدنى 2000 جم

لو الـ60 الحد الأدنى 3000 جم

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية إصدار بطاقة ميزة علي حساب بداية.

وقال مسئولو بنك التجاري الدولي CIB أنه يتم إصدار بطاقة ماستر كارد علي حساب بداية ولا يمكن إصدار بطاقة ميزة.

وفي سياق متصل يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن حدود المعاملات في حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن حدود المعاملات في حساب بداية كالتالي:

1- الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه

2- الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه

3- يتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

4- رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا)

5- لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

6- إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

7- إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

8- إعفاء من رسوم فتح الحساب

9- اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online.

10- إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن مدى إمكانية التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى أخرى عبر خدمات الإنترنت البنكي.

ومن جانبه أوضح مسؤولون البنك التجاري الدولي أنه حاليًّا لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملة أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

