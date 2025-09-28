الأحد 28 سبتمبر 2025
المشرف على التنسيق يكشف سبب إتاحة التقديم المباشر بـ 34 معهدا خاصا

د. جودة غانم رئيس
د. جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي
كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، عن إتاحة التقديم المباشر لعدد 34 معهدا خاصا، بدون التنسيق الإلكتروني.

وأكد غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن منظومة المعاهد العليا الخاصة تبلغ 182 معهدا، حصل منها 34 معهدا على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء.

ولفت غانم إلى أن مجلس شئون المعاهد قرر أن تستكمل هذه المعاهد قبول الأعداد المقررة لها من الطلاب من خلال التقديم المباشر تكريما لها بعد حصولها على الاعتماد الأكاديمي، وتحفيزا لباقي المعاهد لتحذو حذوها في الحصول على الاعتماد الأكاديمي.

وأوضح غانم أن هذه المعاهد كانت موجودة بالفعل في التنسيق الإلكتروني هذا العام، وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بها، وتم ترشيح طلاب لها، لذلك فإنه يحق لهم استكمال الأعداد المقررة لهم بعد انتهاء مراحل التنسيق من خلال التقديم المباشر. 

ضوابط وشروط التقديم المباشر للمعاهد 

وأشار غانم إلى أنه يحق لأي طالب تم ترشيحه في التنسيق، أن يتقدم لأحد هذه المعاهد بشكل مباشر، طالما ينطبق عليه الشرط الأساسي للقبول وهو تحقيق الحد الأدنى للمعهد الذي يرغب في الالتحاق به.

ولفت غانم إلى أن وزارة التعليم العالي تلزم هذه المعاهد بعدم تجاوز الاعداد المقرر قبولها وعددها 500 طالب، بالإضافة إلى الالتزام بالرسوم الدراسية المعتمدة من قطاع التعليم، كشرط أساسي لفتح التقديم المباشر بها.

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن هذه الميزة تمنحها الوزارة فقط للمعاهد الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد دون غيرها.

المعاهد الخاصة المتاحة بالتقديم المباشر
المعاهد الخاصة المتاحة بالتقديم المباشر

أسماء المعاهد المتاحة للتقديم المباشر 

جاءت أسماء الـ 34 معهدا المتاح لها قبول الطلاب بشكل مباشر بدون تنسيق كالتالي:

  1. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ 6 أكتوبر، تخصص إدارة الأعمال تمويل ومحاسبة، وتخصص الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني والإنتاج الإعلاني.
  2. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - بالشروق، تخصص علوم الحاسب، ونظم معلومات الأعمال، والإدارة والمحاسبة.
  3. معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا - بالمنصورة.
  4. معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.
  5. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات - سقارة.
  6. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث - بالتجمع الخامس.
  7. المعهد الكندي العالي للإدارة بالسادس من أكتوبر.
  8. المعهد العالي للعلوم الإدارية - ببني سويف.
  9. الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا - بالمعادي.
  10. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة - بالتجمع الخامس.
  11. المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير.
  12. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة - بالمعادي.
  13. معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا.
  14. معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.
  15. معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران - إمبابة.
  16. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.
  17. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا - بالمنزلة.
  18. المعهد العالي للعلوم الإدارية - ببني سويف.
  19. المعهد التكنولوجي العالي - بالسادس من أكتوبر.
  20. المعهد العالي للهندسة - بالشروق.
  21. المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق.
  22. الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة - الإنتاج الحربي.
  23. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا - بالمنيا الجديدة.
  24. معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا - شبرامنت.
  25. معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا - بالمنصورة.
  26. المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية - بسوهاج.
  27. المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقاء - دمياط الجديدة.
  28. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا - بالعبور.
  29. معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا - بالمنصورة.
  30. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.
  31. المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات - بأبي قير - الإسكندرية.
  32. معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - بدمياط الجديدة.
  33. معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية - بالمنصورة.
  34. معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب - بالمنصورة.

