رئيس جامعة بنها ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يفتتحان مبادرة " بداية جديدة لضمان جودة التعليم "

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ندوة " دور طلاب جامعة بنها في جودة العملية التعليمية " وذلك فى أولى انطلاق فعاليات مبادرة " بداية جديدة لضمان جودة التعليم "، والتي تنظمها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام عبد الناصر، المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور حسين خاطر، مسؤول تنفيذ الخطة التدريبية للمبادرة، ومديري وحدات الجودة بالجامعة والطلاب المشاركين فى الندوة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم ومشاركة الطلاب فيها تعد خطوة رائدة نحو مستقبل افضل للتعليم في مصر، مشيرا الى أن جامعة بنها تنتهج استراتيجيات التعليم حول الطالب باعتباره جزء أساسي من العملية التعليمية، لافتا أن الجامعة تعمل علي تقديم مجموعة من البرامج المميزة لتعزيز فرص التوظيف علي كافة المستويات، كما أن الجامعة ليست حريصة فقط علي الاستثمار في أعضاء هيئة التدريس وإنما أيضا في أبنائها الطلاب وتدريبهم علي نظم الجودة في العملية التعليمية.

وأشار " الجيزاوي " إلى أن مشاركة جامعة بنها فى مبادرة " بداية جديدة لضمان جودة التعليم " يأتي في اطار تطوير قدرات طلابها ودعم خطط الدولة لجودة التعليم وبناء الإنسان لتحقيق رؤية مصر 2030.

ووجه رئيس جامعة بنها الشكر لرئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على الدعم الذى يقدموه لجامعة بنها وللمؤسسات التعليمية وتطوير معايير الاعتماد ومواكبتها للمستجدات العالمية.

من جانبه أعرب الدكتور علاء عشماوي، عن سعادته بالتواجد في رحاب جامعة بنها للمشاركة في إطلاق المبادرة التي تتمحور حول الطلاب، موضحا أن الهدف الأساسي من المبادرة هو نشر ثقافة الجودة داخل المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن الانطلاقة الجديدة تركز على تحقيق الجودة الفعلية والممارسات التطبيقية على أرض الواقع.

وأكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن مفهوم جودة التعليم يرتكز على مبدأ التحسين والتطوير المستمر، لافتًا إلى أن الطالب يُعد محور العملية التعليمية، باعتباره المنتج النهائي لها، حيث يجب تأهيله بالمعارف والمهارات التي تؤهله لسوق العمل، إلى جانب إكسابه القدرة على التعلم الذاتي المستمر لتطوير معارفه ومهاراته بمرور الوقت.

من جانبها أضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي ان المبادرة "بداية لضمان جودة التعليم " تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز دور الطالب كشريك أساسي في منظومة التطوير والتحسين ، مضيفة أن جودة التعليم لم تعد خيارا، بل أصبحت ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات المتسارعة التي ومن هذا المنطلق جاءت هذه المبادرة لتؤكد التزام الجامعة الدائم بتحقيق التميز الأكاديمي وضمان مخرجات تعليمية تواكب احتياجات سوق العمل وتلبي طموحات أبنائنا الطلاب، لافتة إلي أن هذه المبادرة تسعى إلى تمكين الطلاب من المشاركة الفعالة في أنشطة التقييم والتطوير الأكاديمي، ورفع الوعي بثقافة الجودة ومتطلباتها داخل الحرم الجامعي، وتعزيز قنوات التواصل بين الإدارة والطلاب الضمان بيئة تعليمية محفزة.

وفي كلمته عبر الدكتور هشام عبد الناصر، المدير التنفيذي للمبادرة، عن اعتزازه بتواجده داخل جامعة بنها، لافتا إلي أن إن جامعة بنها، بتاريخها المشرف، ومكانتها العلمية المتنامية، تمثل ركيزة أساسية في منظوم التعليم العالي المصري منذ نشأتها، وهي تواصل أداء رسالتها في بناء الإنسان، وخدمة المجتمع وتخريج الكفاءات القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا ومن هنا، لم يكن اختيار هذه الجامع كمحطة من محطات المبادرة مصادفة، بل اعترافًا بإسهامها المتميز في نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي.

وأشار الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بالجامعة إلي أن المبادرة تهدف إلى تفعيل دور طلاب الجامعة في ضمان جودة التعليم ونشر ثقافة الجودة والارتقاء بالتعليم من خلال ورش عمل تنظمها الهيئة وتطرحها لطلاب الجامعة، وذلك لتزويد الطلاب المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا سفراء للجودة داخل الجامعة.

