التموين تكشف خطتها لتطوير منظومة الدعم والخدمات، تحويل البقالة التموينية إلى سلسلة تجارية تحت اسم “Carry On”، طرح أراضٍ للمطورين لإنشاء مناطق لوجستية جديدة

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية استراتيجيتها الشاملة التى يجري تنفيذها في المرحلة الحالية وتمتد إلى المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز منظومة الدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال ستة محاور رئيسية:

إحكام منظومة الخبز المدعم

وتواصل الوزارة متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في جميع محافظات الجمهورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقديم خدمة متكاملة للمواطنين.

توسيع السلع التموينية

وتعمل الوزارة على زيادة عدد السلع المطروحة على بطاقات التموين إلى أكثر من 100 سلعة، بما يلبي احتياجات الأسر المصرية ويوفر بدائل متنوعة بأسعار مناسبة.

تطويرالبقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية

تستكمل الوزارة خطة تطوير المجمعات الاستهلاكية وفروع البقالة التموينية على أحدث النظم العالمية في التخزين والتسويق، مع مراعاة توقعات وحركة السوق..

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يستهدف تقديم تمويلات ميسّرة لتطوير نحو 38.5 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل 30 ألف بدّال تمويني و8.5 ألف منفذ مشروع “جمعيتي”، تمهيدًا لتحويلها إلى أول سلسلة تجارية حكومية موحّدة تحت اسم “Carry On”.



وأوضحت الوزارة أن البروتوكول الجديد يتيح لأصحاب المنافذ التموينية وفروع “جمعيتي” الحصول على قروض بفائدة منخفضة، مع الاستفادة من حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والائتمانية والتسويقية والتنظيمية، بما يضمن دعم عملية التطوير وتسهيل إجراءات التحويل إلى الهوية الجديدة.

ويأتي هذا التوجه تنفيذًا لقرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتدشين علامة تجارية موحّدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الوزارة التي تستهدف رفع كفاءة المنافذ التموينية وتطوير قدراتها التسويقية والإدارية، بما يحقق خدمة أفضل للمواطنين بأسعار تنافسية وجودة مرتفعة.

وأضافت الوزارة أن أصحاب المنافذ الذين سيتم إدراجهم ضمن السلسلة يواصلون صرف المقررات التموينية ونقاط الخبز كما هو معمول به حاليًا، مع تغيير الهوية التجارية ووضع لافتة موحّدة باسم “Carry On”، فضلًا عن توحيد التصميمات والهوية البصرية لجميع الفروع على مستوى الجمهورية.

كما أكدت الوزارة أن جهاز تنمية المشروعات سيتولى عمليات التمويل والدراسات الائتمانية، بينما ستقوم وحدة المشروعات بالوزارة بإعداد الدليل الإجرائي اللازم لعملية التحويل، لضمان سرعة التنفيذ ودقة الإجراءات.

وشددت وزارة التموين على أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستوفر الدعم الكامل للسلسلة الجديدة من خلال إمداد المنافذ بالسلع الحرة من إنتاج شركاتها التابعة مثل “قها” و“إدفينا” والزيوت والسكر وغيرها من المنتجات، على أن تُطرح هذه السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية لتعزيز قدرة السلسلة على المنافسة في السوق المحلية.

دعم الشركات القابضة

تتجه الوزارة إلى إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير الخارجي.

تشجيع الاستثمار التجاري

وتعمل الوزارة على طرح أراضٍ للمطورين التجاريين بغرض إنشاء سلاسل تجارية كبرى ومناطق لوجستية جديدة، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية وتوفير فرص عمل.

وأكدت وزارة التموين أن هذه المحاور تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة الدعم، وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.