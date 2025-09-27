القادسية يهزم الفتح ويتقدم للمركز الثاني في الدوري السعودي

الدوري السعودي، فاز فريق القادسية على نظيره الفتح، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز هدف المباراة الوحيد جوليان كوينونس لاعب القادسية في الدقيقة 51، ليقود فريقه لفوز ثمين على الفتح الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الإسباني فرناندو باتشيكو في الدقيقة 39.



تشكيل مباراة الفتح والقادسية في الدوري السعودي

وجاء التشكيل الرسمي لمباراة الفتح ضد القادسية كالتالي:



ترتيب القادسية والفتح في الدوري السعودي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد القادسية إلى 10 نقاط، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد نادي الفتح بنقطة يتيمة في المركز الخامس عشر.

رونالدو يقود النصر للفوز علي اتحاد جدة 0/2 في الدوري السعودي

حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف النصر الأول ساديو ماني في الدقيقة 9، بينما أضاف رونالدو الثاني في الدقيقة 35.

تشكيل الاتحاد أمام النصر

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد آل موسى – دانيلو بيريرا – أحمد الجليدان – معاذ فقيهي.

خط الوسط: فابينيو – كانتي – حسام عوار – موسى ديابي – ستيفن بيرجوين.

خط الهجوم: كريم بنزيما.

تشكيل النصر أمام الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيغو مارتينيز – أيمن يحيى.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس – كينجسلي كومان.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

