الجمعة 19 سبتمبر 2025
رياضة

القادسية يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

القادسية
القادسية

حقق فريق القادسية الفوز على نظيره الخليج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي.

وسجل ثنائية فريق القادسية كل من ريتيجي في الدقيقة 10 وعبد الله السالم في الدقيقة 1+90، بينما جاء هدف الخليج عن طريق جوشوا كينج في الدقيقة 78.

تشكيل القادسية أمام الخليج 

تشكيل الخليج أمام القادسية 

ترتيب القادسية والخليج في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل القادسية المركز الأول في ترتيب دوري روشن السعودي،برصيد 7 نقاط، بينما الخليج السعودي يحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط.

الخليج دوري روشن السعودي القادسية

