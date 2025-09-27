حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية للتحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين في حي الدرج بمدينة غزة وفي مخيم النصيرات، وقد ارتقى منذ صباح اليوم نحو مائة شهيد، بينهم أطفال، جراء القصف الهمجي والتدمير الممنهج الذي لم يتوقف على مدار نحو عامين.

وتابعت الحركة: هذا التصعيد الوحشي المتواصل يمثل رسالة تحد سافرة يبعث بها مجرم الحرب نتنياهو إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في ظل استمرار حالة العجز غير المبررة، مما يشكل فشلًا ذريعًا للمنظومة الدولية والأممية في الوفاء بواجباتها القانونية لحماية المدنيين.

وأضافت نجدد دعوتنا إلى دولنا العربية والإسلامية الشقيقة، وإلى المجتمع الدولي، لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل والضغط بمختلف الوسائل لوقف هذه الجرائم.

