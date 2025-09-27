بحجة حماس، نيوزيلندا تعلن عدم اعترافها بدولة فلسطينية

أعلن وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز، خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، إن بلاده لن تعترف بدولة فلسطين في الوقت الحالي، لكنها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين.

وقال بيترز: "في ظل الحرب المشتعلة وبقاء حماس كحاكم فعلي في غزة وعدم وضوح الخطوات المقبلة، لا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول مستقبل دولة فلسطين بحيث لا يكون من الحكمة أن تعلن نيوزيلندا الاعتراف بها في هذا الوقت"، وفق "رويترز".

وأضاف: "نحن قلقون أيضًا من أن التركيز على الاعتراف في الظروف الحالية يمكن أن يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار من خلال دفع إسرائيل وحماس إلى اتخاذ مواقف أكثر تعنتًا".

ويختلف موقف نيوزيلندا عن موقف شركائها التقليديين، أستراليا وكندا وبريطانيا، الذين اعترفوا جميعًا بدولة فلسطينية، الأحد، وانضموا بهذه الخطوة إلى أكثر من 140 دولة أخرى تدعم تطلع الفلسطينيين إلى إقامة وطن مستقل.

وذكرت نشرة صادرة عن الحكومة النيوزيلندية، الجمعة، أنها تأمل في الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت يوفر فيه الوضع على الأرض فرصًا أكبر للسلام والتفاوض مما هو عليه الآن.



وانتقد حزب العمال النيوزيلندي المعارض القرار، وقال إنه سيضع البلاد في الجانب الخطأ من التاريخ.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب العمال، بيني هيناري، إن نيوزيلندا ستشعر بالخذلان من قبل الحكومة اليوم.

وأضاف: "لا وجود لحل الدولتين أو سلام دائم في الشرق الأوسط دون الاعتراف بفلسطين كدولة".

