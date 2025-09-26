حماس: نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة عن تعطيل صفقة إطلاق الأسرى

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردا على كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة: إن نتنياهو وحده المسؤول عن تعطيل الوصول إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح أسراه بإصراره على استمرار العدوان.

حماس: نتنياهو هو المسؤول عن تعطيل إطلاق أسراه

وأضافت حركة حماس في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: أن ما أعلنه نتنياهو بشأن سعيه للسيطرة على قطاع غزة وزرع حكومة عميلة وهمٌ خالص لن يتحقق وشعبنا لن يسمح به.



وأوضحت حركة حماس في بيانها، أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس حق أصيل غير قابل للتصرف ولن تنال منه جرائم المحتل.

ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأمم المتحدة والتي قال فيها: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.