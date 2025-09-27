تتضمن 3 مطالب، مظاهرة حاشدة ضد حرب غزة في برلين اليوم

تستعد برلين اليوم السبت لمظاهرة حاشدة ضد حرب غزة، وسط توقعات من المنظمين بمشاركة عشرات الآلاف فيها.

ويشارك في دعم الفعالية حزب اليسار، وعدة جماعات مؤيدة للفلسطينيين، إلى جانب منظمتي "ميديكو إنترناشونال" و"العفو الدولية".

وتتضمن المطالب وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بشكل فوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل.

ويتهم المنظمون تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وهو ما تنفيه الحكومة الإسرائيلية بشكل قاطع، وقد اندلعت الحرب على غزة عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ومن المنتظر أن تنطلق مسيرة "معا من أجل غزة" بعد ظهر السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا (التوقيت المحلي) من ميدان "ألكسندر بلاتس" في برلين، والتي ستجوب حي ميته قبل أن تصل إلى ميدان "جروسر شتيرن" في حي تيرجارتن، حيث سيختتم اليوم بتجمع وحفل موسيقي بعنوان "كل العيون على غزة".

وسجل المنظمون مشاركة مبدئية بنحو 30 ألف شخص، إلا أنهم يتوقعون حضورا أكبر. وكانت أكبر مظاهرة سابقة من أجل غزة في برلين استقطبت 50 ألف مشارك.

