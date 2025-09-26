هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تستعد لمنح الحصانة لقادة حماس تمهيدا لوقف الحرب في غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن إسرائيل تستعد لمنح حصانة لمسؤولي حماس، موضحة أن ذلك يعد جزءًا من مبادئ إنهاء الحرب التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إسرائيل تستعد منح الحصانة لقادة حماس تمهيدا لوقف الحرب في غزة

وجاء في تقرير هيئة البث الإسرائيلية، أن مسألة الحصانة مطروحة "لأن هناك حاجة إلى أمر ذي صلة بقيادة حماس".

وأكدت هيئة البث في تقريرها، أنه ليس من الواضح تماما ما إذا كانت حماس مستعدة للمضي قدما في الخطة التي روج لها الرئيس ترامب، والتي تناقش حاليا فقط مع إسرائيل وقادة دول عربية.

وقالت الهيئة: إن مصادر مطلعة على المفاوضات تشير إلى أن الحركة تتلقى رسائل متضاربة حول هذا الموضوع.

وأضافت أن الخطة الجديدة التي تروج لها إدارة ترامب تتضمن سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن مصادر إخبارية مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أفادت بأنه لا خيار أمام السلطة الفلسطينية غير إدارة غزة في مناطق معينة كبداية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.