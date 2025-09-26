الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تستعد لمنح الحصانة لقادة حماس تمهيدا لوقف الحرب في غزة

مقاتلي حماس، فيتو
مقاتلي حماس، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن إسرائيل تستعد لمنح حصانة لمسؤولي حماس، موضحة أن ذلك يعد جزءًا من مبادئ إنهاء الحرب التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إسرائيل تستعد منح الحصانة لقادة حماس تمهيدا لوقف الحرب في غزة 

وجاء في تقرير هيئة البث الإسرائيلية، أن  مسألة الحصانة مطروحة "لأن هناك حاجة إلى أمر ذي صلة بقيادة حماس".

وأكدت هيئة البث في تقريرها، أنه ليس من الواضح تماما ما إذا كانت حماس مستعدة للمضي قدما في الخطة التي روج لها الرئيس ترامب، والتي تناقش حاليا فقط مع إسرائيل وقادة دول عربية. 

وقالت الهيئة: إن مصادر مطلعة على المفاوضات تشير إلى أن الحركة تتلقى رسائل متضاربة حول هذا الموضوع.

وأضافت أن الخطة الجديدة التي تروج لها إدارة ترامب تتضمن سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن مصادر إخبارية مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو أفادت بأنه لا خيار أمام السلطة الفلسطينية غير إدارة غزة في مناطق معينة كبداية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل غزة حماس

مواد متعلقة

نتنياهو: قادة كثر دعموا إسرائيل بعد 7 أكتوبر لكن هذا الدعم تبخر الآن

نتنياهو: إسرائيل تعتزم السيطرة على قطاع غزة وإنشاء سلطة مدنية فيه

الأكثر قراءة

انفصال شيماء سيف وزواج رانيا يوسف، أبرز مفاجآت حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

الأهلي يكتسح سيدني الأسترالي في افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد

رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف مفاجأة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه (فيديو)

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

من قصص القرآن الكريم، خطيئة 70 من علماء بني إسرائيل انتخبهم موسى لميقات ربه

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع جالطة سراي.. برشلونة ضد سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، خطيئة 70 من علماء بني إسرائيل انتخبهم موسى لميقات ربه

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads