مقتل محاسب على يد مُلثمين بـ"النقاب" في مرسى مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، مقتل محاسب على يد أشخاص ملثمين بالنقاب في شارع التحرير بمدينة مرسى مطروح قبل أن يفروا هاربين. 

وتلقت غرفة النجدة بمدينة مرسى مطروح، بلاغًا يفيد بمقتل محاسب على يد أشخاص ملثمين بشارع التحرير وفروا هاربين، دون معرفة تفاصيل وملابسات الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

وتكثف الأجهزة الأمنية ومباحث قسم شرطة مرسى مطروح، جهودها للقبض على المتهمين وكشف تفاصيل مقتل المحاسب وضبط المجناة. 

 

وكانت مدينة مرسى مطروح شهدت في وقت سابق جريمة قتل رجل لزوجته منذ قرابة 10 أيام، وتمكنت مباحث قسم شرطة مطروح من كشف غموض الجريمة التي شهدتها منطقة عمارات اللوكس بوسط مدينة مرسى مطروح، بعدما عثر على جثة سيدة داخل بئر صرف صحي.

تعود بداية الحادثة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا باختفاء شيماء، 29 عامًا، لتبدأ عمليات بحث موسعة. وبعد أيام من التحريات، عُثر على جثتها في ظروف غامضة مقتولة ومكومة داخل بيارة للصرف الصحي في داخل منطقة مساكن اللوكس بوسط المدينة، ما دفع قوات الشرطة إلى تكثيف جهودها لكشف ملابسات الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن وراء الواقعة زوجها، أشرف ر. (31 عامًا – من الإسكندرية)، الذي ارتبط بالمجني عليها بعد سلسلة من المقابلات انتهت بالزواج العرفي قبل نحو عام. ومع مرور الوقت، تصاعدت الخلافات بينهما، وبدأت الشكوك تساوره بشأن تعاطيها للمخدرات، ليكون قراره الأخير الذى استقر فى رأسه وغقد عليه العزم هو التخلص منها في أقرب فرصة. ليتخذ قراره بقتلها بدم بارد والتخلص من جثتها بإلقائها في بئر للصرف الصحى بجوار شقة الزوجية بعمارات اللوكس بوسط مدينة مرسى مطروح.

وبعد عملية أمنية محكمة، نجحت الشرطة في تحديد مكان اختبائه وضبطه أثناء محاولته الهروب، حيث اعترف بجريمته كاملة، كاشفًا عن تفاصيل ارتكابها.

