وزير النقل يصل موقع حادث انقلاب عربات قطار مطروح الروسي

وصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، منذ قليل لمكان حادث قطار مطروح الذى وقع مساء اليوم السبت، لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب في هذا الحادث والفصل الفوري لمن يثيت إدانته.

وكان قد وصل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمكان حادث انقلاب عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" بعد خروجه عن مساره في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة.

ووجه محافظ مطروح، الشكر لأهالي المنطقة على جهودهم في عمليات إنقاذ المصابين إثر الحادث.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت حادث انقلاب عربات قطار اصطدم بلودر بمنطقة زاوية العوامة بالضبعة.

وفور تلقي البلاغ انتقل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى موقع الحادث بقرية زاوية العوامة بالضبعة، وذلك لمتابعة جهود إنقاذ المصابين وتقديم الإسعافات الأولية حيث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث في الساعة الثالثة والنصف، لنقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزى ومستشفى رأس الحكمة المركزى كأقرب مستشفيين.

من ناحية أخرى وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة ورأس الحكمة مع الاطمئنان على توافر الاحتياجات اللازمة من كميات الدم والمستلزمات الطبية والعلاجية العاجلة، من توافر الأطباء والتمريض اللازم بالمستشفيات، مع متابعة جهود رفع عربات القطار وتسير حركة السكة الحديد.

وحصلت “فيتو” على لقطات من انقلاب عدد من عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" بعد خروجه عن مساره في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة.

