صاحب سيارة أجرة يضرب مثلا للشهامة تجاه أسرة أصيب افرادها الـ5 بحادث قطار مطروح

كشف حادث قطار الضبعة بمحافظة مطروح عن المعدن الحقيقي للمصريين عندما يواجهون الأزمات والكوارث، ومن بين تلك الصور الرائعة التى رصدتها فيتو، شهامة أحد سائقي سيارات الأجرة “التمناية” بعدما نقل توأم ووالدهما لمستشفى الضبعة المركزي، وساعد في العثور على شقيقتهما ابنة الـ5 سنوات ووالدتها بمستشفى آخر.

وانتشرت صورة “ لطفل" يبكي برفقة سائق سيارة أجرة بمدينة الضبعة، أثناء نقله هو وشقيقه التوأم ووالدهما إثر الحادث لمستشفى الضبعة المركزي.

وقال شهود عيان عن الواقعة، إن هذا الطفل كان في حادث قطار الضبعة نجاه الله هو وأسرته، حيث قام سائق السيارة الأجرة باصطحاب الطفل ووالده وطفل آخر توأم له، وحال وصولهم إلى مستشفى الضبعة المركزي سأل الرجل عن زوجته وابنته.

وأضاف شهود العيان، أنه بعد البحث عن الزوجة والابنة في الضبعة لم يتم العثور عليهما وتم التواصل من خلال أحد رجال الشرطة، ليؤكد أن الأم والابنة في مستشفى رأس الحكمة لتلقى الاسعافات اللازمة.

وأوضح أن صاحب السيارة الأجرة اصطحب الأب والتوأم من مستشفى الضبعة المركزي لمستشفى رأس الحكمة للاطمئنان على زوجته وابنته، وعودة شمل الأسرة بعدما فرقهم الحادث.

وكان قد وصل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمكان حادث انقلاب عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" بعد خروجه عن مساره في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة.

ووجه محافظ مطروح، الشكر لأهالي المنطقة على جهودهم في عمليات إنقاذ المصابين إثر الحادث.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت حادث انقلاب عربات قطار اصطدم بلودر بمنطقة زاوية العوامة بالضبعة.

وفور تلقي البلاغ انتقل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى موقع الحادث بقرية زاوية العوامة بالضبعة، وذلك لمتابعة جهود إنقاذ المصابين وتقديم الإسعافات الأولية حيث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث في الساعة الثالثة والنصف، لنقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزى ومستشفى رأس الحكمة المركزى كأقرب مستشفيين.

من ناحية أخرى وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة ورأس الحكمة مع الاطمئنان على توافر الاحتياجات اللازمة من كميات الدم والمستلزمات الطبية والعلاجية العاجلة، من توافر الأطباء والتمريض اللازم بالمستشفيات، مع متابعة جهود رفع عربات القطار وتسير حركة السكة الحديد.

وحصلت “فيتو” على لقطات من انقلاب عدد من عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" بعد خروجه عن مساره في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.