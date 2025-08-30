السبت 30 أغسطس 2025
لقطات جديدة من عمليات رفع عربات قطار مطروح بعد انقلابها (فيديو وصور)

جانب من الحادث
جانب من الحادث

دفعت هيئة السكك الحديدية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مجلس مدينة الضبعة، بعدد من الأوناش لرفع عربة قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" بعد انقلابها، وذلك إثر خروجه عن مساره في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة.

 

وحصلت “فيتو” على لقطات جديدة لمحاولات رفع عربة قطار مطروح “روسي مكيف” بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وصل لمكان حادث انقلاب عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" بعد خروجه عن مساره في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة.


ووجه محافظ مطروح، الشكر لأهالي المنطقة على جهودهم في عمليات انقاذ المصابين أثر الحادث.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت حادث انقلاب عربات قطار اصطدام بلودر بمنطقة زاوية العوامة بالضبعة.

 

وفور تلقي البلاغ انتقل  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى موقع الحادث بقرية زاوية العوامة بالضبعة، وذلك لمتابعة جهود إنقاذ المصابين وتقديم الإسعافات الأولية حيث تم الدفع  بـ7 سيارات إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث في الساعة الثالثة والنصف، لنقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزى ومستشفى رأس الحكمة المركزى كأقرب مستشفيين.

من ناحية أخرى وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة ورأس الحكمة مع الاطمئنان على توافر الاحتياجات اللازمة من كميات الدم والمستلزمات الطبية والعلاجية العاجلة، من توافر الأطباء والتمريض اللازم بالمستشفيات، مع  متابعة جهود رفع عربات القطار وتسير حركة السكة الحديد.

 

وحصلت “فيتو” على لقطات من انقلاب عدد من عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" بعد خروجه عن مساره في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة.

 

وأكد مصدر لـ"فيتو" أنه تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب عدد من عربات قطار مطروح “روسي مكيف” بالقرب من مدينة الضبعة.

وأضاف المصدر، أنه تم الاستعانة بعدد من الأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، إلى جانب دفع فرق هندسة السكة الحديد للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

