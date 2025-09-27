تامر أمين يهاجم مدحت شلبي على الهواء بسبب محمود الخطيب (فيديو)

هاجم الإعلامي تامر أمين، الإعلامي الرياضي مدحت شلبي بسبب المزاعم التي روجها ضد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أن ما حدث "لا يصدر من إعلامي مبتدئ"، مضيفًا: "عقلي مش مستوعب إزاي إعلامي بخبرة مدحت شلبي يعمل كده".

المرض مش مجال للرأي أو التشكيك

وشدد تامر أمين، خلال برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار” على أن انتقاد قرارات الخطيب داخل مجلس إدارة الأهلي أو في اختيارات اللاعبين والمدربين أمر عادي ومشروع، لكن ما لا يجوز – على حد تعبيره – هو التشكيك في صحة الرجل أو الادعاء بأنه "يدعي المرض".

وأوضح أن الخطيب يعاني منذ سنوات من أزمات صحية مثبتة بالتقارير الطبية في مصر وخارجها، وأن "النيات لا يعلمها إلا الله".

تأشيرة أمريكا.. قصة غير منطقية

تامر أمين استغرب بشدة من رواية مدحت شلبي عن رفض الولايات المتحدة منح الخطيب تأشيرة دخول، قائلًا: "هل يعقل أن يحصل اللاعبون والجهاز الفني والإداري والعمال وحتى بعض الإعلاميين والجماهير على التأشيرة، بينما يُرفض طلب رئيس النادي الأهلي؟".

وأضاف أن أي إعلامي كان عليه أن يتأكد من المعلومة عبر السفارة أو القنوات الرسمية قبل نشرها.

لماذا اختار مدحت شلبي هذا التوقيت؟

تامر أمين أشار إلى أن موجة الهجوم التي تعرض لها مدحت شلبي لم تكن بسبب "الخطأ المهني" فقط، بل لأن محمود الخطيب "معشوق الجماهير الأهلاوية وغير الأهلاوية".



وطرح أمين تساؤلًا مثيرًا:"هل ما قاله مدحت شلبي مجرد زلة، أم أن هناك هدفًا وتوقيتًا مرتبطًا بعدم استقرار فريق الكرة وقرب انتخابات الأهلي؟".

