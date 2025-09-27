السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الإسكندرية يكرم الموهوبين لفوزهم بالمركز الأول في مسابقة الوزارة

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية يكرم الموهوبين

كرمت إدارة شرق التعليمية بمحافظة الإسكندرية، نماذج من الموهوبين من طلاب ومعلمين لحصولهم علي المراكز الأولى في مسابقة الوزارة إبداع طموح، وذلك بمدرسة مصطفي النجار رسمي لغات .

التموين تكشف خطتها لتطوير منظومة الدعم والخدمات، تحويل البقالة التموينية إلى سلسلة تجارية تحت اسم “Carry On”، طرح أراضٍ للمطورين لإنشاء مناطق لوجستية جديدة

الدوري القطري، تعادل سلبي بين قطر والشمال في الشوط الأول

   

يأتى ذلك في إطار خطة الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بالوزارة، وخطة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية برعاية الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والدكتور  عربى أبو زيد مدير المديرية، وجلال عيد مدير عام شرق ومحمود مرزوق.مدير إدارة الموهوبين، ودكتورة  ناجية فؤاد وكيل الادارة وأيمن خالد رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي.

بحضور سمر حسين مدير المجمع  وكلاء الأقسام الابتدائي والاعدادي والثانوي،ومسؤلي الموهوبين بالأقسام ولفيف من المعلمين بالمراكز المتنوعة.

وتم تكريم الطلاب الأوائل الحاصلين علي مركز متعددة وأيضا الزملاء  المشرفين،الذين كان لهم دور كبير في دعم ورعاية الموهوبين بالمدرسة، وتم تسليم كأس المركز الاول علي مستوي المحافظة في مسابقة إبداع طموح من الفاضلة دكتورة  ناجية فؤاد وكيل الادارة

ووجه قسم الموهوبين بخالص الشكر لإدارة المدرسة بقيادة  سمر حسين وفريق العمل علي الأداء المتميز والجهد الكبير من مواهب المستقبل والزملاء المشرفين، وكل من ساهم في هذا الإنجاز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية شرق التعليمية الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

مصر تفوز في انتخابات مجلس «الإيكاو» عن الفئة الثانية

التموين تكشف خطتها لتطوير منظومة الدعم والخدمات، تحويل البقالة التموينية إلى سلسلة تجارية تحت اسم “Carry On”، طرح أراضٍ للمطورين لإنشاء مناطق لوجستية جديدة

الدوري القطري، تعادل سلبي بين قطر والشمال في الشوط الأول

الأكثر قراءة

بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

سندرلاند يفوز على نوتنجهام فورست ويصعد للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

مقتل محاسب على يد مُلثمين بـ"النقاب" في مرسى مطروح

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

وزير التموين: الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية ولا زيادة في أسعار السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالنجاة من مكيدة

شيرين حلمي يوضح مراتب العبادة في "حديث العقل والروح" (فيديو)

هل قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن بدعة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads