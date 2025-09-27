تعليم الإسكندرية يكرم الموهوبين لفوزهم بالمركز الأول في مسابقة الوزارة

كرمت إدارة شرق التعليمية بمحافظة الإسكندرية، نماذج من الموهوبين من طلاب ومعلمين لحصولهم علي المراكز الأولى في مسابقة الوزارة إبداع طموح، وذلك بمدرسة مصطفي النجار رسمي لغات .

يأتى ذلك في إطار خطة الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بالوزارة، وخطة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية برعاية الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والدكتور عربى أبو زيد مدير المديرية، وجلال عيد مدير عام شرق ومحمود مرزوق.مدير إدارة الموهوبين، ودكتورة ناجية فؤاد وكيل الادارة وأيمن خالد رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي.

بحضور سمر حسين مدير المجمع وكلاء الأقسام الابتدائي والاعدادي والثانوي،ومسؤلي الموهوبين بالأقسام ولفيف من المعلمين بالمراكز المتنوعة.

وتم تكريم الطلاب الأوائل الحاصلين علي مركز متعددة وأيضا الزملاء المشرفين،الذين كان لهم دور كبير في دعم ورعاية الموهوبين بالمدرسة، وتم تسليم كأس المركز الاول علي مستوي المحافظة في مسابقة إبداع طموح من الفاضلة دكتورة ناجية فؤاد وكيل الادارة

ووجه قسم الموهوبين بخالص الشكر لإدارة المدرسة بقيادة سمر حسين وفريق العمل علي الأداء المتميز والجهد الكبير من مواهب المستقبل والزملاء المشرفين، وكل من ساهم في هذا الإنجاز

