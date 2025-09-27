السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يبحث عن هدف التعادل أمام كريستال بالاس بعد مرور 60 دقيقة

محمد صلاح
محمد صلاح

تقدم فريق كريستال بالاس على نظيره ليفربول، بنتيجة 1-0، بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

سجل إسماعيلا سار الهدف الأول لـ كريستال بالاس في شباك ليفربول بالدقيقة 9.

 

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - ألكسندر إيزاك - محمد صلاح.

 مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 9 نقاط في المركز الخامس.

ويفتقد ليفربول خدمات هوجو إيكتيكي نتيجة طرده في مباراة دور الـ32 من كأس كاراباو ضد ساوثهامبتون، يوم الثلاثاء الماضي. 

ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة نتائجه الرائعة بعدما حقق 7 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، من ضمنها 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، ومباراة في دوري أبطال أوروبا وأخرى في كأس كاراباو.

فيما يقدم كريستال بالاس بقيادة مدربه النمساوي أوليفر جلاسنر عروضًا مميزة، إذ يحتل المركز الخامس برصيد تسع نقاط، وهو الفريق الوحيد إلى جانب ليفربول الذي لم يتعرض للهزيمة في البريميرليج هذا الموسم، ويخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تفوّق على "الريدز" بركلات الترجيح في درع المجتمع، كما فرض التعادل 1-1 على ملعب "أنفيلد" في نهاية الموسم الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول كريستال بالاس ليفربول وكريستال بالاس الدوري الانجليزي محمد صلاح مباراة ليفربول وكريستال بالاس

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

كريستال بالاس يتقدم على ليفربول بهدف إسماعيلا سار في الشوط الأول

كريستال بالاس يتقدم على ليفربول 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

ديكيداها الصومالي يتأهل لملاقاة الزمالك في دور الـ32 بالكونفدرالية

إسماعيلا سار يسجل هدف كريستال بالاس الأول في شباك ليفربول

مانشستر يونايتد يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي ويخسر من برينتفورد بثلاثية

فيريرا يركز على الجمل الخططية في مران الزمالك استعدادا لقمة الأهلي

فيريرا يرفع الحمل البدني في مران الزمالك استعدادًا لقمة الأهلي بالدوري

الأكثر قراءة

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

فيديو أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الشركة طالبتهم بالدفع أو الفصل، مياه الفيوم تحقق مع 57 محصلا بسبب 15 مليون جنيه عجز بالتوريد

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ 3 قرارات هامة

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا يحتفل المصريون بمولد الإمام الحسين في شهر ربيع الثاني؟

هل تجوز قراءة القرآن والأذكار من الهاتف بدون وضوء؟..أمين الفتوى يجيب

واعظة بالأزهر تكشف 4 مضادات إيمانية لعلاج الاكتئاب والهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads