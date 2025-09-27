كريستال بالاس يتقدم على ليفربول بهدف إسماعيلا سار في الشوط الأول

تقدم فريق كريستال بالاس على نظيره ليفربول، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

سجل إسماعيلا سار الهدف الأول لـ كريستال بالاس في شباك ليفربول بالدقيقة 9.

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - ألكسندر إيزاك - محمد صلاح.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في الـ 5 جولات السابقة وبفارق 5 نقاط على وصيفه آرسنال والذي جمع 10 نقاط.

ليفربول ينتظر رقما قياسيا أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويستضيف ملعب سيلهرست بارك مباراة ليفربول وكريستال بالاس، اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

رقم قياسي منتظر لليفربول

يتطلع ليفربول اليوم لتحقيق الفوز في أول 6 مباريات في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخ البريميرليج.

سبق أن تحقق هذا الرقم في موسمي 2018/19 (6 انتصارات) و2019/20 (8 انتصارات).

فقط تشيلسي ومانشستر سيتي حققا هذا الرقم بعد تحقيق لقب الدوري في موسمهما الثاني وفي نفس الموسم حققا لقب الدوري مجددًا.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 3.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 9 نقاط في المركز الخامس.

ويفتقد ليفربول خدمات هوجو إيكتيكي نتيجة طرده في مباراة دور الـ32 من كأس كاراباو ضد ساوثهامبتون، يوم الثلاثاء الماضي.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة نتائجه الرائعة بعدما حقق 7 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، من ضمنها 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، ومباراة في دوري أبطال أوروبا وأخرى في كأس كاراباو.

فيما يقدم كريستال بالاس بقيادة مدربه النمساوي أوليفر جلاسنر عروضًا مميزة، إذ يحتل المركز الخامس برصيد تسع نقاط، وهو الفريق الوحيد إلى جانب ليفربول الذي لم يتعرض للهزيمة في البريميرليج هذا الموسم، ويخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تفوّق على "الريدز" بركلات الترجيح في درع المجتمع، كما فرض التعادل 1-1 على ملعب "أنفيلد" في نهاية الموسم الماضي.

