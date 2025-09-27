السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

المقاولون العرب
المقاولون العرب

تعادل فريق كهرباء الإسماعيلية مع نظيره المقاولون العرب، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في افتتاح الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة كهرباء الإسماعيلية 

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود الحضري في حراسة المرمي، ولؤي وائل وجوزيف أوشايا ومحمد حامد ومصطفي جمال وإسلام جابر وإسلام عبداللاه وعمر الوحش وشكري نجيب ومحمد سالم ومحمود جودة.

وتضم دكة البدلاء محمود أبوالسعود ومحمد هاني تريكا وأحمد الطيب ومصطفي صبحي وإبراهيم القاضي ومحمد عنتر وأحمد مجدي كهربا وانوماشي كالو وتشارلز باساي.

تشكيل كهرباء الاسماعيلية أمام المقاولون

فيما بدأ كهرباء الاسماعيلية أمام المقاولون العرب كالتالي:

 

ويبحث المقاولون بقيادة مدربه محمد مكي لتحقيق انتصاره الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم أمام كهرباء الإسماعيلية، بينما يسعي الكهرباء بقيادة رضا شحاتة لتحقيق انتصاره الثاني والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد كهرباء الإسماعيلية في المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط.

كريستال بالاس يتقدم على ليفربول 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

كرة اليد، موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في مونديال الأندية

حكام مباراة المقاولون ضد كهرباء الإسماعيلية

ويدير مباراة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية طاقم حكام مكون من: أحمد عبد الله (حكمًا للساحة) ’ عمر فتحي ومحمد سعيد "شيكا" (مساعدين) ’ عمرو السيد (حكمًا رابعًا) ’ محمد ناصر وخالد حسين (تقنية الفيديو).

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المقاولون العرب الاسماعيلية كهرباء الاسماعيلية المقاولون العرب لمواجهة كهرباء الإسماعيلية كهرباء الاسماعيلية أمام المقاولون

مواد متعلقة

كريستال بالاس يتقدم على ليفربول 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

ديكيداها الصومالي يتأهل لملاقاة الزمالك في دور الـ32 بالكونفدرالية

إسماعيلا سار يسجل هدف كريستال بالاس الأول في شباك ليفربول

مانشستر يونايتد يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي ويخسر من برينتفورد بثلاثية

فيريرا يركز على الجمل الخططية في مران الزمالك استعدادا لقمة الأهلي

فيريرا يرفع الحمل البدني في مران الزمالك استعدادًا لقمة الأهلي بالدوري

تفاصيل جلسة فيريرا مع لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي بالقمة

الزمالك يبدأ مشواره في مونديال اليد بفوز مثير على توباتي البرازيلي 26-24

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ ٣ قرارات هامة

اشتعال النيران في عقار بشارع الحميدي ببورسعيد (فيديو وصور)

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

عالم أزهري: أبو بكر الصديق وحد الأمة بـ17 جيشًا بعد وفاة النبي

أحمد كريمة يوضح معيار القرب من النبي يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads