شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

تعادل فريق كهرباء الإسماعيلية مع نظيره المقاولون العرب، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في افتتاح الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود الحضري في حراسة المرمي، ولؤي وائل وجوزيف أوشايا ومحمد حامد ومصطفي جمال وإسلام جابر وإسلام عبداللاه وعمر الوحش وشكري نجيب ومحمد سالم ومحمود جودة.

وتضم دكة البدلاء محمود أبوالسعود ومحمد هاني تريكا وأحمد الطيب ومصطفي صبحي وإبراهيم القاضي ومحمد عنتر وأحمد مجدي كهربا وانوماشي كالو وتشارلز باساي.

تشكيل كهرباء الاسماعيلية أمام المقاولون

فيما بدأ كهرباء الاسماعيلية أمام المقاولون العرب كالتالي:

ويبحث المقاولون بقيادة مدربه محمد مكي لتحقيق انتصاره الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم أمام كهرباء الإسماعيلية، بينما يسعي الكهرباء بقيادة رضا شحاتة لتحقيق انتصاره الثاني والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد كهرباء الإسماعيلية في المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط.

حكام مباراة المقاولون ضد كهرباء الإسماعيلية

ويدير مباراة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية طاقم حكام مكون من: أحمد عبد الله (حكمًا للساحة) ’ عمر فتحي ومحمد سعيد "شيكا" (مساعدين) ’ عمرو السيد (حكمًا رابعًا) ’ محمد ناصر وخالد حسين (تقنية الفيديو).

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

