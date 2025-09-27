مونديال الشباب، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام اليابان

يبدأ منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة، اليوم السبت، مشواره في بطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

ويقص منتخب مصر شريط مبارياته في مونديال الشباب أمام منتخب اليابان، في افتتاح مواجهات المجموعة الأولى، التي تضم معهما منتخبا نيوزيلندا وتشيلي صاحب الضيافة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام اليابان

استقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب إلى حد كبير على التشكيلة الأساسية، التي ينوي الدفع بها في مواجهة الكمبيوتر الياباني، وبات من المؤكد أن يبدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

عبد المنعم تامر حارس المرمى.

الدفاع: معتز محمد - احمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

الوسط: تيبو جبريال - أحمد كباكا - سليم طلب

الهجوم: محمد عبد الله وعمرو بيبو وعمر خضر

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

قائمة منتخب الشباب في كأس العالم

واختار الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني 21 لاعبا، ضمن قائمة الفراعنة المشاركة فى كـأس العالم بتشيلي.

وتضم القائمة النهائية المعتمدة من الجهاز الفني 21 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد هيثم.

