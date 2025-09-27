منتخب مصر يواجه اليابان اليوم في افتتاح مونديال الشباب بتشيلي

مونديال الشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، مساء اليوم السبت، نظيره المنتخب الياباني على ملعب خوليو مارتنيز بالعاصمة التشيلية سانيتاجو، في الجولة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم للشباب، التي تستضيفها دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.

منتخب مصر للشباب يلعب ضمن المجموعة الأولى في مونديال الشباب، رفقة منتخبات تشيلي مستضيف البطولة ونيوزيلندا واليابان.

مباراة منتخب مصر أمام اليابان بمونديال الشباب

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، لإعطاب الكمبيوتر الياباني، وحصد الثلاث نقاط في مباراته الافتتاحية في مونديال الشباب، لتعزيز فرصته في انتزاع بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي، وذلك قبل مواجهة منتخب تشيلي مستضيف البطولة في ختام دور المجموعات.

منتخب اليابان وصيف كاس آسيا، فيتو

في المقابل، فإن منتخب اليابان ليس بالمنافس السهل، فقد تأهل لمونديال الشباب، بعدما احتل المركز الثاني في بطولة كأس آسيا خلف منتخب كوريا الجنوبية المتوج باللقب، ويطمح أبناء الساموراي لتحقيق الفوز سعيا للمنافسة على أحد بطاقات التأهل لدوري الستة عشر.

منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة اليابان

وأدى لاعبو منتخب مصر للشباب، أمس الجمعة، المران الرئيسي والأخير قبل مواجهة اليابان في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.

وأجرى المنتخب تدريبه الأساسي على أحد الملاعب القريبة من الاستاد الوطني "خولي مارتينيز" بالعاصمة سانتياجو، والذي سيستضيف مباريات الفراعنة في البطولة.

وعقب انتهاء المران، توجه اللاعبون والجهاز الفني إلى ملعب المباراة في جولة استكشافية استمرت نحو نصف ساعة، استهلوها بقراءة الفاتحة في منتصف الملعب، قبل أن يقوموا بجولة مشي فردية وجماعية على أرضيته.

قائمة منتخب مصر في مونديال الشباب

كان أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، قدم 21 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة في المونديال وهم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد هيثم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.