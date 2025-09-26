الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يفتح معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية لمدة ساعتين فقط

معبر الكرامة،فيتو
فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي  معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية لساعتين فقط بعد أيام من الإغلاق.

وأعلنت الهيئة العامة للحدود والمعابر الفلسطينية، أن إسرائيل أغلقت معبر الكرامة  بعد فتحه لساعتين ونصف، مشيرة إلى استئناف فتحه الأحد القادم
وقالت الهيئة للجزيرة مباشر، إن 2035 شخصًا غادروا من معبر الكرامة من الجانب الفلسطيني فيما قدم 850 من الجانب الأردني.

وأفادت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال سمحت لـ20 حافلة فقط بالعبور من معبر الكرامة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عطلت عبور الحافلات من معبر الكرامة لأكثر من 4 ساعات.

وذكر المتحدث باسم شرطة المعابر والحدود الفلسطينية، أن هناك أزمة خانقة بمعبر الكرامة/اللنبي بسبب منع الاحتلال دخول المواطنين حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن آلاف المواطنين والمسافرين ينتظرون منذ الصباح فتح المعبر بعد إغلاقه من قِبل الجانب الإسرائيلي.

