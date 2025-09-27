وزير العمل يصل الغربية لتفقد موقع حريق مصنع المحلة

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، وزير العمل محمد جبران، لدى وصوله إلى ديوان عام المحافظة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة حادث حريق مصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، والذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وجدد المحافظ والوزير خالص تعازيهما لأسر المتوفين في هذا الحادث الأليم، متمنيين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ومن المقرر أن يتوجها اليوم إلى موقع الحادث بالمحلة الكبرى لتفقده عن قرب، فضلًا عن زيارة المصابين بالمستشفيات والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا في منازلهم، وبحث سبل تقديم الدعم الكامل لجميع المتضررين ومتابعة احتياجاتهم لحين تجاوز تداعيات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.