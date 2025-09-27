السبت 27 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير العمل يصل الغربية لتفقد موقع حريق مصنع المحلة

وزير العمل ومحافظ
وزير العمل ومحافظ الغربية، فيتو

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، وزير العمل محمد جبران، لدى وصوله إلى ديوان عام المحافظة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة حادث حريق مصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، والذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. 

وجدد المحافظ والوزير خالص تعازيهما لأسر المتوفين في هذا الحادث الأليم، متمنيين الشفاء العاجل لجميع المصابين.  

ومن المقرر أن يتوجها اليوم إلى موقع الحادث بالمحلة الكبرى لتفقده عن قرب، فضلًا عن زيارة المصابين بالمستشفيات والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا في منازلهم، وبحث سبل تقديم الدعم الكامل لجميع المتضررين ومتابعة احتياجاتهم لحين تجاوز تداعيات الحادث. 

 

